Kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu mới

Mô hình phát triển cây thanh trà mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân

Chủ động từ cơ sở

Trong giai đoạn vận hành thử từ tháng 6/2025, 100% HND xã, phường mới được thành lập đã tiến hành họp ban thường vụ góp ý dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chủ tịch, phó chủ tịch; xây dựng chương trình công tác tháng 7/2025. Cùng với đó, các đơn vị cũng rà soát lại toàn bộ hệ thống chi hội, tổ hội, hội viên theo địa bàn mới, phân công cán bộ phụ trách cụ thể và triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản tác nghiệp để đảm bảo thống nhất, khoa học trong hoạt động.

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, toàn thành phố có 39 HND cấp xã, phường, giảm 84 đơn vị so với trước sắp xếp, với tổng số 79.043 hội viên nông dân. Để bảo đảm ổn định tổ chức và phong trào, HND các cấp đã rà soát kỹ tổ chức hội trước, trong và sau sáp nhập.

Đến cuối tháng 7, 100% HND cấp xã, phường đã tổ chức hội nghị ban chấp hành để công bố quyết định thành lập và kiện toàn nhân sự với 38 đồng chí chủ tịch, 100 phó chủ tịch, 1.438 ủy viên ban chấp hành và 348 ủy viên ban thường vụ. Các hội đều xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

Gắn với hoàn thiện tổ chức bộ máy, trong tháng 7/2025, HND thành phố đã triển khai đồng loạt 5 mô hình hỗ trợ các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp tại các địa phương, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Tất cả các hộ hưởng lợi đều tham gia đối ứng 50% kinh phí. Các mô hình được triển khai đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Hoạt động hỗ trợ vốn cũng được các cấp hội tiếp tục quan tâm triển khai. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 1,8 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ toàn thành phố lên 47,72 tỷ đồng cho 194 dự án, với 1.003 lượt hộ vay vốn; tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đạt 1.450.435 triệu đồng cho 27.025 hộ vay thông qua 676 tổ tiết kiệm và vay vốn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với dư nợ 380.440 triệu đồng, hỗ trợ cho 3.371 hộ vay thông qua 196 tổ vay vốn; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam với dư nợ 36.236 triệu đồng, cho 1.441 hộ vay thông qua 127 tổ vay vốn. Những kết quả trên đã góp phần thiết thực trong việc tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống hội viên và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: HND các xã, phường mới thành lập đã nhanh chóng bắt tay vào hoạt động hiệu quả, quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất mới trên địa bàn nhằm giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho hội viên nông dân. Nhờ thế đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tinh thần cho hội viên, là cầu nối trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Bước đi phù hợp

Theo ông Phan Xuân Nam, việc vận hành tổ chức hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển cần thiết và phù hợp. Đây không chỉ là sắp xếp hành chính đơn thuần, mà còn là cơ hội để HND đổi mới tư duy, tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, sâu sát hội viên, cơ sở hơn.

Trong thời gian tới, HND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội; phát triển mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Các cấp hội sẽ phối hợp với chính quyền các cấp nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng, kết nối chuỗi giá trị. Các cấp HND ở địa phương tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cho nông dân, đào tạo nghề cho những hộ sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu nền kinh tế thị trường và hội nhập. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội, hội viên tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đưa phong trào nông dân phát triển cả về quy mô và chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn và hoạt động hội trong giai đoạn mới.

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức HND cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là bước đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của HND trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với giai cấp nông dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.