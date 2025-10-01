  • Huế ngày nay Online
Thế giới

UNESCO mở bảo tàng ảo đầu tiên thế giới về các hiện vật văn hóa bị đánh cắp

ClockThứ Tư, 01/10/2025 08:37
Bảo tàng sử dụng công nghệ hiện đại như mô hình 3D và thực tế ảo để tái tạo và trưng bày các hiện vật bị đánh cắp, do các quốc gia thành viên lựa chọn.

Việt Nam khẳng định tinh thần hợp tác, gắn kết vì những giá trị chung của nhân loạiThủ tướng: Tự hào, xúc động với Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp BạcDọn dẹp những công trình “lạc lõng” trên Thượng thành

UNESCO chính thức khai trương bảo tàng ảo đầu tiên trên thế giới trưng bày các hiện vật văn hóa bị đánh cắp. (Nguồn: UNESCO) 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 29/9 đã chính thức khai trương bảo tàng ảo đầu tiên trên thế giới trưng bày các hiện vật văn hóa bị đánh cắp.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội nghị MONDIACULT 2025 tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Sáng kiến này được xây dựng nhằm bảo vệ di sản chung của nhân loại và chống lại nạn cướp bóc, buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa. 

Bảo tàng sử dụng công nghệ hiện đại như mô hình 3D và thực tế ảo để tái tạo và trưng bày các hiện vật bị đánh cắp, do các quốc gia thành viên lựa chọn.

Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp những câu chuyện, nội dung giáo dục và lời chứng từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, giúp nhấn mạnh giá trị văn hóa và lịch sử của những hiện vật này.

Một phòng trưng bày đặc biệt giới thiệu các trường hợp hoàn trả thành công càng làm nổi bật vai trò của hợp tác quốc tế trong việc đưa di sản trở về quê hương.

Hiện bảo tàng ảo đã giới thiệu hơn 200 hiện vật văn hóa bị đánh cắp, trong đó có các hiện vật lịch sử, kiến trúc, bia ký cổ, tiền tệ, nhạc cụ, sách quý hiếm, bản thảo và tài liệu lưu trữ.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức toàn cầu về việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa chung của nhân loại./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: UNESCOmởbảo tàng ảođầu tiênthế giới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam tham dự Hội nghị văn hóa thế giới MONDIACULT 2025

Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO chủ trì tổ chức diễn ra từ ngày 29/9-01/10 tại TP Barcelona, Tây Ban Nha. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn.

Việt Nam tham dự Hội nghị văn hóa thế giới MONDIACULT 2025
“Vàng xanh” của Huế

Ngày 25/8 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Huế phát hiện gốc chè rừng đầu tiên ở Dốc Chè; đến ngày 4/9/2025 đơn vị này tiếp tục phát hiện ở Mụ Nú, sông Hai Nhánh có chè rừng. 8 mẫu lá chè được Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung- Sở KH&CN Huế gửi đi thử nghiệm và ngày 15/9/2025, Công ty Công nghệ sinh học QueenLabs báo tin vui: Hai mẫu lá chè ở Mụ Nú, sông Hai Nhánh đúng là chè Shan sau khi đối chiếu mẫu do Viện Nghiên cứu ứng dụng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cung cấp.

“Vàng xanh” của Huế
Giá vàng thế giới ăn theo quyết định giảm lãi suất của Mỹ

Giá vàng nhích tăng trong phiên giao dịch ngày 19/9, giúp cho kim loại quý này có tuần tăng thứ năm liên tiếp, sau khi thị trường phấn chấn trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm và một số thông tin tích cực khác.

Giá vàng thế giới ăn theo quyết định giảm lãi suất của Mỹ
Thông tin doanh nghiệp:
MB lan tỏa giá trị nhân văn qua mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên của Việt Nam

Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Với thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ, chỉ cần vài thao tác người dùng đã có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, đồng thời sở hữu tài khoản thiện nguyện minh bạch với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực.

MB lan tỏa giá trị nhân văn qua mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên của Việt Nam

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top