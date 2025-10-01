UNESCO mở bảo tàng ảo đầu tiên thế giới về các hiện vật văn hóa bị đánh cắp

UNESCO chính thức khai trương bảo tàng ảo đầu tiên trên thế giới trưng bày các hiện vật văn hóa bị đánh cắp. (Nguồn: UNESCO)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 29/9 đã chính thức khai trương bảo tàng ảo đầu tiên trên thế giới trưng bày các hiện vật văn hóa bị đánh cắp.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội nghị MONDIACULT 2025 tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Sáng kiến này được xây dựng nhằm bảo vệ di sản chung của nhân loại và chống lại nạn cướp bóc, buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa.

Bảo tàng sử dụng công nghệ hiện đại như mô hình 3D và thực tế ảo để tái tạo và trưng bày các hiện vật bị đánh cắp, do các quốc gia thành viên lựa chọn.

Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp những câu chuyện, nội dung giáo dục và lời chứng từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, giúp nhấn mạnh giá trị văn hóa và lịch sử của những hiện vật này.

Một phòng trưng bày đặc biệt giới thiệu các trường hợp hoàn trả thành công càng làm nổi bật vai trò của hợp tác quốc tế trong việc đưa di sản trở về quê hương.

Hiện bảo tàng ảo đã giới thiệu hơn 200 hiện vật văn hóa bị đánh cắp, trong đó có các hiện vật lịch sử, kiến trúc, bia ký cổ, tiền tệ, nhạc cụ, sách quý hiếm, bản thảo và tài liệu lưu trữ.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức toàn cầu về việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa chung của nhân loại./.