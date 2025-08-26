  • Huế ngày nay Online
Điểm tựa tin cậy của Nhân dân

HNN - Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C), lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn triển khai đồng bộ các mặt công tác, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

 Công an phường Thanh Thủy bắt giữ 3 đối tượng trong vụ trộm mai vàng trị giá 50 triệu đồng

Kịp thời

Giữa tháng 7 vừa qua, trong quá trình theo dõi hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, Công an phường Hương Trà phát hiện nhóm 36 thanh niên mang theo hung khí điều khiển mô tô lạng lách, hò hét trên đường. Ngay lập tức, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vây bắt, kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, đối tượng Nguyễn Bảo Hưng (trú tại phường Hương An) đã rủ nhóm bạn gồm 36 đối tượng (độ tuổi từ 17 - 19) đi trên 18 mô tô, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, gậy gỗ, vỏ chai bia rồi di chuyển theo các tuyến đường tìm nhóm thanh niên ở phường Hương Trà để đánh nhau.

Từ công tác xác minh, Công an phường Hương Trà xác định trên địa bàn phường có một số thanh, thiếu niên bỏ bê việc học, theo nhóm bạn xấu tham gia các hoạt động gây rối trật tự công cộng, vi phạm luật giao thông. Từ đó, Ban Chỉ huy Công an phường Hương Trà đã chỉ đạo cảnh sát khu vực nắm, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở cùng gia đình động viên kết hợp răn đe, giáo dục, đưa ra các biện pháp quản lý đối với các trường hợp này.

Trung tá Hoàng Thế Anh, Trưởng Công an phường Hương Trà cho biết: Xác định công tác phòng ngừa là quan trọng nhất, đơn vị đã tiến hành gọi hỏi, răn đe kết hợp giáo dục pháp luật các đối tượng liên quan hình sự, ma túy trên địa bàn.

Là địa bàn có nhiều tuyến giao thông đông đúc, tập trung nhiều cơ quan hành chính, chợ, cơ sở kinh doanh, nên ngay sau khi triển khai mô hình CQĐP2C, Công an phường Hương Trà đã giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ phụ trách các tuyến, khu vực để bám sát địa bàn; qua đó, tập trung phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại địa phương.

Bám địa bàn

Không riêng tại Hương Trà, ngay sau khi mô hình CQĐP2C đi vào hoạt động từ 1/7, công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xử lý các vụ việc nổi cộm, các phản ánh của người dân nhằm đảo bảo ANTT tại địa phương.

Tại phường Phú Xuân, lực lượng công an phường đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nổi bật, phải kể đến đối tượng Đỗ Duy Nhân (SN 1981, trú tại phường Thuận Hóa) đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo nguồn tin do người dân cung cấp về việc xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản, Công an phường Phú Xuân nhanh chóng điều tra xác minh và xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng. Không lâu sau đó, đối tượng Đỗ Duy Nhân đã bị tóm gọn khi đang lấy trộm ba lô để trước mô tô của người dân tại đường Đặng Thái Thân.

Cũng trong tháng 7, Công an phường Thanh Thủy đã phối hợp điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp mai vàng Huế và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an TP. Huế, sau gần 2 tháng vận hành mô hình CQĐP2C, lực lượng công an cấp xã, phường luôn nỗ lực bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đồng thời là đội ngũ đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, là điểm tựa tin cậy trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số. Những dấu ấn ban đầu của công an cấp xã, phường đã chứng minh năng lực thích ứng nhanh, sẵn sàng đồng hành cùng bộ máy CQĐP2C trong giai đoạn chuyển mình cùng dân tộc.

Đây cũng là tinh thần được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế quán triệt từ đầu tháng 7 đến nay. Trong đó, đề nghị trưởng, phó trưởng công an cấp phường, xã mới chủ động nắm bắt ngay tình hình địa bàn và các vụ việc nổi lên, phức tạp về ANTT để tham mưu xử lý gắn với khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu công tác được giao. Chú trọng công tác tham mưu để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở; chủ động bố trí lực lượng, điều kiện đảm bảo để thực hiện các dịch vụ công; thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, ngắt quãng.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
