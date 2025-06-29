  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/08/2025 16:39

Lần đầu tiên UBND cấp xã tiếp nhận cá thể động vật rừng quý hiếm

HNN.VN - Chiều 20/8, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đô thị, UBND phường Thủy Xuân vừa tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng, thuộc Nhóm IIB, do ông Nguyễn Xuân Lộc, thường trú tại phường Thủy Xuân bàn giao. Đây là lần đầu tiên chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trực tiếp tiếp nhận cá thể động vật rừng quý hiếm.

Tái thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật quý hiếmThả về tự nhiên thêm 51 cá thể chim trờiPhú Lộc: Thêm 1 cá thể trăn gấm quý hiếm được thả về tự nhiên

 Tiếp nhận gà lôi trắng từ người dân

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đô thị, UBND phường Thủy Xuân phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm thành phố bàn giao cá thể gà lôi trắng cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để nuôi dưỡng chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Hành động của anh Nguyễn Xuân Lộc thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen quý hiếm; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố.

Việc UBND cấp xã trực tiếp tiếp nhận cá thể động vật rừng quý hiếm này đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Kiểm lâm luôn theo dõi, hỗ trợ đồng hành và hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, bảo vệ các loài động vật rừng hoang dã, quý hiếm.

Bá Trí
 Từ khóa:
Lần đầu tiênUBND cấp xãphường Thuỷ Xuântiếp nhận cá thểđộng vật rừng quý hiếmgà Lôi trắngNhóm IIB
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lần đầu tiên sau 9 năm, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc tăng

Hãng tin Yonhap News Agency ngày 26/2 cập nhật, nhờ tỷ lệ kết hôn tăng sau đại dịch COVID-19, cũng như thái độ đối với việc làm cha mẹ thay đổi tích cực và nhiều yếu tố nhân khẩu học khác, lần đầu tiên sau 9 năm, số lượng trẻ em sinh ra tại Hàn Quốc ghi nhận tăng trong năm 2024.

Lần đầu tiên sau 9 năm, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc tăng
Lần đầu tiên trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 nhằm tổng kết và vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới thời gian vừa qua.

Lần đầu tiên trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top