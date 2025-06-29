Lần đầu tiên UBND cấp xã tiếp nhận cá thể động vật rừng quý hiếm

Tiếp nhận gà lôi trắng từ người dân

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đô thị, UBND phường Thủy Xuân phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm thành phố bàn giao cá thể gà lôi trắng cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để nuôi dưỡng chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Hành động của anh Nguyễn Xuân Lộc thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen quý hiếm; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố.

Việc UBND cấp xã trực tiếp tiếp nhận cá thể động vật rừng quý hiếm này đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Kiểm lâm luôn theo dõi, hỗ trợ đồng hành và hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, bảo vệ các loài động vật rừng hoang dã, quý hiếm.