Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Tại hội nghị, hai Bộ trưởng trao đổi về quan hệ song phương và đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand có nền tảng tin cậy vững chắc, không ngừng được vun đắp và phát triển trong hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai Bộ trưởng nhất trí cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng đã được lãnh đạo hai nước nhấn mạnh như thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục…

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại tự do, mở cửa thị trường và liên kết kinh tế; nhất trí tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và New Zealand cùng tham gia, nhất là CPTPP và RCEP, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh New Zealand tiếp tục hỗ trợ sinh viên

Việt Nam học tập tại New Zealand, duy trì và mở rộng các chương trình học bổng, đào tạo và phát triển kỹ năng.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả các cơ chế trao đổi, nhất trí tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ ngoại giao, đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa các đơn vị chuyên môn.

Hai Bộ trưởng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực, nhất là những diễn biến phức tạp, các điểm nóng, xung đột và các vấn đề chiến lược đang tác động đến môi trường hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các biện pháp phòng ngừa, giải quyết xung đột, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế khu vực, nhất là ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt; nhất trí phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của ASEAN trong giải quyết các thách thức ở khu vực. Nhân dịp này, New Zealand tái khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và Chủ nhà APEC 2027, sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này.

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