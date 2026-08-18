Tập huấn vận hành trường nội trú liên cấp trước năm học mới

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông nội trú liên cấp tham gia tập huấn tại Trường Tiểu học Lê Lợi

Mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS vừa tổ chức dạy học nhiều cấp, vừa quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh trong môi trường nội trú. Vì vậy, cùng với cơ sở vật chất và đội ngũ, việc xây dựng quy trình vận hành thống nhất, rõ trách nhiệm là yêu cầu cần thiết.

Nguyên tắc “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong vận hành nhà trường. Đặc biệt, công tác quản lý học sinh nội trú phải được duy trì 24 giờ mỗi ngày, kể cả ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ và khi xảy ra tình huống bất thường. Do đó, nội dung tập huấn ưu tiên thực hành, xử lý tình huống, giúp đội ngũ chủ động khi trường chính thức hoạt động.

Tại chương trình tập huấn, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hướng dẫn các quy định và nhiệm vụ liên quan đến tổ chức dạy học, quản lý học sinh, nội trú, bán trú buổi trưa, chăm sóc, nuôi dưỡng, y tế trường học...

Đợt tập huấn có sự tham gia của các cơ sở giáo dục có kinh nghiệm tổ chức bán trú như Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú A Lưới, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Đông. Kinh nghiệm thực tế từ các đơn vị này sẽ hỗ trợ đội ngũ tại các trường mới xây dựng phương án phù hợp với đặc thù học sinh và địa bàn miền núi.

Sau tập huấn, mỗi trường phải hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, phương án và biểu mẫu phục vụ vận hành; phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức vận hành thử trước khi tiếp nhận học sinh. Qua đó, những nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp sẽ được rà soát, kịp thời đề xuất giải pháp.

Từ ngày 17 đến 21/8, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 sau rà soát, phát triển chương trình đối với một số môn học, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình trong năm học 2026-2027.

Dạy học môn sinh học cấp THPT

Đợt tập huấn được triển khai theo Công văn số 4405/BGDĐT-GDPT ngày 13/7/2026 của Bộ GD&ĐT về tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 sau khi rà soát và phát triển chương trình cho giáo viên giảng dạy 9 môn học, phân môn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Nội dung tập huấn tập trung cập nhật những điểm mới, ngữ liệu và thông tin được chuẩn hóa sau rà soát; đồng thời bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức dạy học theo yêu cầu của chương trình đối với từng môn học.

Cụ thể, cấp tiểu học tập trung môn lịch sử và địa lí; cấp THCS gồm lịch sử và địa lí (phân môn lịch sử, địa lí), khoa học tự nhiên và giáo dục công dân; cấp THPT gồm lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật và sinh học.

Giáo viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy; điều chỉnh ngữ liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đồng thời, các lớp tập huấn cập nhật những văn bản chỉ đạo mới của Bộ GD&ĐT và dành thời gian trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Thông qua tập huấn, ngành GD&ĐT hướng tới thống nhất phương pháp triển khai chương trình sau rà soát, phát triển, qua đó chuẩn bị tốt hơn các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học mới.