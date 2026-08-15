Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Lê Anh Tuấn giới thiệu những điểm mới của Nghị định 224 quy định thi hành Luật Chuyển đổi số

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm chuyên đề: Phổ biến, hướng dẫn áp dụng Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; hướng dẫn nhận diện nội hàm đổi mới sáng tạo, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước; hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc và nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế được cập nhật các quy định, chính sách mới về KHCN, ĐMST và CĐS.

Đồng thời, hội nghị cũng tiến hành thảo luận, trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa các thành phần tham gia hội nghị với lãnh đạo, chuyên gia của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn như: một số khó khăn, vướng mắc về thẩm định giá, đấu thầu, lập dự án định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động số hóa dữ liệu, quản lý chất lượng... liên quan đến Nghị định số 224 về thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.

Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.