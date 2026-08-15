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ClockThứ Hai, 17/08/2026 11:49

Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

HNN.VN - Từ ngày 17 đến 19/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực tài chính, KHCN, ĐMST, và CĐS trên địa bàn thành phố Huế.

Đề xuất nhiều cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạoKhơi thông động lực tăng trưởng từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi sốĐể bài toán thực tiễn gặp đúng người giảiKhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Lê Anh Tuấn giới thiệu những điểm mới của Nghị định 224 quy định thi hành Luật Chuyển đổi số

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm chuyên đề: Phổ biến, hướng dẫn áp dụng Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; hướng dẫn nhận diện nội hàm đổi mới sáng tạo, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước; hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc và nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế được cập nhật các quy định, chính sách mới về KHCN, ĐMST và CĐS.

Đồng thời, hội nghị cũng tiến hành thảo luận, trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa các thành phần tham gia hội nghị với lãnh đạo, chuyên gia của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn như: một số khó khăn, vướng mắc về thẩm định giá, đấu thầu, lập dự án định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động số hóa dữ liệu, quản lý chất lượng... liên quan đến Nghị định số 224 về thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.

Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Hoài Thương
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