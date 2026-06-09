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ClockThứ Bảy, 13/06/2026 16:11

Phú Vinh nâng cao năng lực, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn

HNN.VN - Ngày 13/6, UBND xã Phú Vinh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và phổ cập kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thôn đội trưởng và tổ công nghệ số cộng đồng xã Phú Vinh năm 2026 cho gần 300 đại biểu.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, dân sinhBộ Tư pháp khảo sát thực tiễn cải cách thủ tục hành chính tại HuếChủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luậtTruy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Đồi A Don

Các đại biểu thực hành trên thiết bị điện thoại 

Hội nghị triển khai các chuyên đề hướng dẫn khai thác trợ lý ảo AI và ứng dụng công dân số Hue-S; định danh điện tử, tài khoản ngân hàng/ví điện tử và chữ ký số từ xa; quy trình thực hành nộp dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã.

Các đại biểu được hướng dẫn tư duy sử dụng công cụ AI tìm hiểu, kiểm chứng thông tin chính thống và phát hiện tin giả trên môi trường mạng; thực hành ứng dụng tính năng nhận diện giọng nói điều khiển AI thiết lập nhanh kịch bản phong trào, bài phát biểu tuyên truyền của chi hội thôn; hướng dẫn làm chủ chức năng cốt lõi trên Hue-S.

Hội nghị hướng dẫn thực hiện kiểm tra dữ liệu, xác thực và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động chính chủ tại chỗ (tránh khóa SIM); đăng ký tài khoản ngân hàng/ví điện tử; quy trình tích hợp tài khoản an sinh xã hội và các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng định danh điện tử VNeID (Công an xã hỗ trợ); đăng ký, kích hoạt ứng dụng chữ ký số từ xa; đăng ký, đăng nhập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính qua cổng định danh VneID; thực hành nộp trực tuyến mẫu 1 thủ tục phổ biến (chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ)…

"Thứ 4 yếu thế", "Thứ 6 không hẹn", "Thứ 7 số" là chuỗi sáng kiến cải cách hành chính, hỗ trợ, phục vụ người dân hiệu quả của UBND xã Phú Vinh đang triển khai. 

Trước đó, UBND xã Phú Vinh đã tổ chức 5 đợt hoạt động ngày “Thứ 7 số” tại nhà văn hóa các thôn; thực hiện tổng cộng gần 1.000 lượt hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn liên quan đến dịch vụ số và các tiện ích thiết yếu.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
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