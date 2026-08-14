Tập huấn Luật Báo chí 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế được phổ biến, cập nhật những nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí; những quy định mới cần lưu ý trong quá trình tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong đó, nội dung tập huấn tập trung vào các quy định về điều kiện, hoạt động và hồ sơ thông báo thành lập cơ quan thường trú, văn phòng đại diện; việc cử phóng viên thường trú và sử dụng mẫu giấy giới thiệu khi hoạt động nghiệp vụ báo chí. Những quy định liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp phép và một số nội dung khác liên quan trực tiếp đến hoạt động báo chí.

Thông qua hội nghị, đội ngũ người làm báo tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có thêm thông tin, kiến thức về điểm mới của Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, nhận diện những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nâng cao nhận thức, cập nhật quy định pháp luật, từ đó vận dụng phù hợp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động nghiệp vụ; góp phần bảo đảm hoạt động báo chí đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.