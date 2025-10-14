Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng hàng không Hàn Quốc

Trao đổi với báo chí sáng ngày 14/10, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc quốc gia của Korean Air tại Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng đã vận chuyển hơn 374.000 lượt hành khách giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Korean Air khai thác năm điểm đến tại Việt Nam gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc, cao nhất trong toàn mạng lưới Đông Nam Á.

Bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc quốc gia của Korean Air tại Việt Nam, chia sẻ tiềm năng thị trường hàng không Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á trong sáng ngày 14/10.

Hệ thống đường bay này giúp hành khách Việt Nam kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Incheon, trung tâm trung chuyển lớn của Hàn Quốc để bay đến các điểm đến toàn cầu, trong đó có 15 điểm tại Mỹ và 2 điểm tại Canada thông qua liên danh giữa Korean Air và Delta Air Lines.

Không chỉ tập trung vào hành khách, Korean Air còn đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa và mở rộng hợp tác với Vietnam Airlines trong các lĩnh vực như bảo dưỡng kỹ thuật (MRO) và logistics hàng không. Việc sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026 được đánh giá sẽ mở ra cơ hội lớn cho các hãng hàng không Hàn Quốc tăng cường hiện diện tại Việt Nam, nâng cao năng lực vận chuyển và mở rộng các tuyến bay xuyên Thái Bình Dương.

Ở mảng hàng hóa, Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động nhất của Korean Air. Riêng Hà Nội là trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn nhất của hãng tại Đông Nam Á với 11 chuyến bay mỗi tuần, đạt sản lượng khoảng 50.000 tấn/năm.

Tại TP Hồ Chí Minh, hãng khai thác 3 chuyến hàng chuyên dụng và 21 chuyến kết hợp hành khách và hàng hóa mỗi tuần, với tổng sản lượng hơn 16.000 tấn/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, điện thoại di động, hàng thời trang, thương mại điện tử, nông sản và thủy sản tươi sống, được vận chuyển đến Osaka, Los Angeles, Chicago, Tokyo, Thiên Tân, Thượng Hải và San Francisco.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Korean Air đang đầu tư mạnh cho trải nghiệm hành khách và hạ tầng trung chuyển. Tại sân bay Incheon, hãng mở rộng khu vực phòng chờ hạng sang với quầy ẩm thực cao cấp, khu chăm sóc sức khỏe, không gian nghỉ dưỡng và hai phòng chờ Prestige Garden East và Prestige Garden West, dự kiến hoàn thiện vào năm 2026.

Bên cạnh đó, Korean Air cũng đầu tư phát triển công nghệ hàng không thế hệ mới, bao gồm máy bay không người lái (UAV), sản xuất linh kiện hàng không và dịch vụ bảo trì, hướng đến mở rộng sang lĩnh vực hàng không vũ trụ trong tương lai gần.

Ngày 12/12/2024, Korean Air hoàn tất việc mua 63,88% cổ phần của Asiana Airlines (thương vụ trị giá khoảng 1,3 tỷ USD /tương đương khoảng 1,5 nghìn tỷ won), khiến Asiana trở thành công ty con. Theo kế hoạch, Asiana sẽ vận hành như công ty con cho đến ngày 1/1/2027, khi thương hiệu Asiana sẽ chính thức được tích hợp vào mạng lưới Korean Air. Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh từ Liên minh châu Âu, Korean Air đã chuyển giao một số tuyến châu Âu chồng lắp sang T’way Air, đồng thời Asiana đã bán mảng vận chuyển hàng hóa cho Air Incheon như một phần điều kiện phê duyệt.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không khác của Hàn Quốc như T’way Air, Air Seoul, Jeju Air và Jin Air cũng đang tăng cường khai thác tại Việt Nam, mở thêm các tuyến mới như Daegu - Hà Nội hay Busan - TP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch và thương mại đang bùng nổ.

Theo thống kê của ngành du lịch, Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam với hơn 3,2 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2025, chiếm gần 21% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và logistics, những ngành có nhu cầu vận tải hàng không cao.

Đại diện Korean Air cho biết, Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là trung tâm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại Đông Nam Á. Theo bà Kyoung Hee Kang, Việt Nam đã trở thành thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của hãng tại Đông Nam Á, đồng thời hãng sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam như một trung tâm hàng không và thương mại khu vực.

Với lợi thế hạ tầng hàng không đang được mở rộng, thị trường sôi động cùng sự hiện diện ngày càng mạnh của các hãng hàng không Hàn Quốc, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến trọng yếu trong bản đồ tăng trưởng của hàng không khu vực. Sự đầu tư bài bản từ các hãng lớn không chỉ thúc đẩy du lịch và giao thương song phương mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng không năng động nhất châu Á trong những năm tới.