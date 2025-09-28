Đưa Huế vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu

Du khách trải nghiệm mặc Hanbok và tham gia các trò chơi dân gian Hàn Quốc

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” được tổ chức tại TP. Huế là chuỗi sự kiện văn hóa nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó có TP. Huế. Đây là sự kiện ngoại giao văn hóa quan trọng, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và thể hiện quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Với không gian là khu nhà số 23 - 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương thơ mộng, nhiều hoạt động phong phú đã diễn ra như: triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, các khu vực trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực và trò chơi truyền thống để quảng bá những nét đẹp văn hóa của cả hai quốc gia. Thông qua sự kiện này, Huế không chỉ quảng bá di sản và bản sắc Việt Nam, mà còn tạo ra một môi trường gắn kết, giúp cộng đồng hai nước thêm hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa độc đáo.

Trong khuôn khổ sự kiện, có 100 gian hàng được bố trí nhằm giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Tại đây, du khách được trải nghiệm mặc Hanbok và tham gia các trò chơi dân gian Hàn Quốc; thưởng thức ẩm thực đặc sắc và các món ăn truyền thống của hai quốc gia; hòa mình vào không khí sôi động với hoạt động K-pop random dance. Đồng thời, được tìm hiểu và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, sản phẩm OCOP, áo dài Huế và các màn quảng diễn làng nghề truyền thống.

Đây là dịp để những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam và Hàn Quốc cùng tỏa sáng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, thành phố Gyeongju - cố đô nghìn năm của Shilla (Hàn Quốc) và là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2025 - lần đầu tiên có mặt tại sự kiện lần này, mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa.

Hoa giấy Thanh Tiên được trưng bày tại ngày hội

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa hai quốc gia. Khán giả được thưởng thức những màn biểu diễn độc đáo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, bao gồm Nhã nhạc cung đình Huế, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc (Gugak).

Công chúng cũng hòa mình vào không khí trẻ trung, sôi động với các màn trình diễn K-pop và V-pop. Sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uheeska (Hàn Quốc), ca sĩ Minh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Huế và các địa phương của Việt Nam mang đến không gian giao thoa độc đáo, đậm chất truyền thống.

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” được tổ chức tại TP. Huế không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa tầm vóc. Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, sự kiện còn tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động của sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần đưa Huế ngày càng vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu.