  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 02/12/2025 11:45

Ông Trần Hữu Thùy Giang được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế

HNN.VN - Ngày 2/12, Văn phòng UBND thành phố thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố HuếPhó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố HuếÔng Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Thùy Giang được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Cụ thể, tại Quyết định số 2628/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, sinh năm 1981; quê quán: Phường Dương Nỗ, TP. Huế. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý du lịch và dịch vụ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Hữu Thùy Giang đã kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế); Thành ủy viên, Ủy viên thường vụ Đảng uỷ UBND TP. Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TP. Huế, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.

Trước đó, ngày 18/11/2025, HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021–2026 đã bầu đồng chí Trần Hữu Thùy Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2630/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài.

VĂN BỐN
 Từ khóa:
Trần Hữu Thùy GiangPhó Chủ tịchUBND TP. Huếphê chuẩn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”

Ngày 25/9, tại xã A Lưới 2, Công an TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, kết hợp lễ ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”.

Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top