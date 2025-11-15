Thứ Ba, 02/12/2025 11:45 (GMT+7)
Ông Trần Hữu Thùy Giang được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế
HNN.VN - Ngày 2/12, Văn phòng UBND thành phố thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
|Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Thùy Giang được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cụ thể, tại Quyết định số 2628/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, sinh năm 1981; quê quán: Phường Dương Nỗ, TP. Huế. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý du lịch và dịch vụ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Hữu Thùy Giang đã kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế); Thành ủy viên, Ủy viên thường vụ Đảng uỷ UBND TP. Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TP. Huế, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.
Trước đó, ngày 18/11/2025, HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021–2026 đã bầu đồng chí Trần Hữu Thùy Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại Quyết định số 2630/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài.
VĂN BỐN