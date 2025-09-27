Khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” tại Huế

Đông đảo đại biểu tham dự sự kiện

Tham dự có: Ông Lim Byung Chul, Tham tán Nội vụ và An toàn, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể...

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Phan Thanh Hải nhấn mạnh: Hơn 30 năm thiết lập mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, từ đó đến nay, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và lợi ích chiến lược chung, mối quan hệ ấy đã không ngừng lớn mạnh, đem lại những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực. “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” được tổ chức tại Huế không chỉ dừng lại ở việc hợp tác kinh tế thương mại, mà còn là tình bạn bền chặt, là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp được nuôi dưỡng bằng sự tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Tiết mục nghệ thuật truyền thống của đoàn Hàn Quốc

Với Huế, Hàn Quốc luôn là đối tác đặc biệt quan trọng và thân thiết. Trong gần hai thập niên qua, nhiều dự án hợp tác phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ nét. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đã và đang được xúc tiến. Không chỉ vậy, hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và thời trang trong khuôn khổ Festival Huế, Tuần lễ áo dài cộng đồng... đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước, góp phần làm cho Huế ngày càng trở thành điểm đến của sự kết nối và sáng tạo.

“Sự kiện không chỉ là dịp để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, mà còn là cơ hội để Nhân dân Huế được cảm nhận và thêm hiểu biết về nền văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, nhiều cơ hội hợp tác đa dạng và sâu rộng hơn giữa Huế và các địa phương Hàn Quốc”, ông Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Tiết mục nghệ thuật của đoàn Huế

Ngài Kim Kyoung Cheol - Trưởng Đại diện Văn phòng Tổng công ty phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) khu vực ASEAN nhấn mạnh: “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế” không chỉ là sự kiện văn hóa ý nghĩa mà còn là nhịp cầu nối tình hữu nghị, là minh chứng sống động cho sự gắn bó ngày càng sâu đậm giữa hai dân tộc. Ông kỳ vọng TP. Huế sẽ trở thành động lực tăng trưởng then chốt của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế xanh, thương mại, logistics và du lịch. Sự hợp tác giữa TP. Huế và chính quyền địa phương Hàn Quốc sẽ ngày càng sâu sắc hơn nữa trong tương lai. Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo sự hợp tác hữu nghị giữa chính quyền địa phương hai nước trở thành nền tảng vững chắc hơn nữa cho sự phát triển hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam”.

Đến với chương trình khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng và các màn biểu diễn nghệ thuật giao lưu Việt - Hàn đặc sắc, chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn kéo dài suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (thứ hai, từ trái sang) tặng hoa đến các bạn Hàn Quốc

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” là chuỗi sự kiện văn hóa được tổ chức tại một số địa phương trên khắp Việt Nam trong năm 2025, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó có TP. Huế. Đây là một sự kiện ngoại giao văn hóa quan trọng, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và thể hiện quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, các khu vực trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực và trò chơi truyền thống để quảng bá những nét đẹp văn hóa của cả hai quốc gia. Thông qua sự kiện này, Huế không chỉ quảng bá di sản và bản sắc Việt Nam, mà còn tạo ra một môi trường gắn kết, giúp cộng đồng hai nước thêm hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa độc đáo.