Không thay đổi mục tiêu tăng trưởng

Sản xuất bao tay tại Nhà máy Kanglongda Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền)

Quyết tâm

Căn cứ Kết luận 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 114-CTr/TU ngày 24/2/2025; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 4/3/2025, Công văn số 7054/UBND-TH ngày 5/6/2025, Công văn số 11592/UBND-TH ngày 25/8/2025 về tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, phấn đấu đạt 10% trở lên.

Theo ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính, trong quá trình thực hiện, Sở thường xuyên rà soát, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo từng quý, bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trong chỉ đạo, điều hành. Những khó khăn tác động đến kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025 không hề nhỏ. Song đến thời điểm hiện tại, nhiều tín hiệu tích cực củng cố niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2025. Đó là công nghiệp tăng trưởng mạnh, nhiều dự án mới đi vào hoạt động. Du lịch - dịch vụ phục hồi nhanh, dự kiến vượt đáng kể về lượng khách và doanh thu so với kế hoạch. Xuất, nhập khẩu cũng tăng mạnh (10 tháng đầu năm 2025 tăng 22%, đạt 1,233 tỷ USD). Thu ngân sách dự báo cũng sẽ vượt so với kế hoạch…

Thi công đường lên cầu vượt cửa biển Thuận An đảm bảo thông xe vào cuối năm 2025

Việc vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên vào cuối năm một lần nữa khẳng định sự chủ động trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đến từng doanh nghiệp, hộ cá thể. Cùng với đó là kịch bản tăng trưởng đã được phân bổ từ đầu năm cho từng quý; các ngành, địa phương được giao chỉ tiêu cụ thể, cập nhật tiến độ hằng tháng. Việc giao quyền nhiều hơn cũng giúp các đơn vị chủ động hơn trong khắc phục các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Dồn lực hoàn thành các mục tiêu

Thời gian từ nay đến hết năm 2025 không còn nhiều, những mục tiêu quan trọng cần đạt tiếp tục được đặt ra. Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực phải tăng tốc hơn nữa dịp cuối năm để có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, phải nhấn mạnh mục tiêu rất quan trọng là mức tăng trưởng quý IV năm 2025 phải đạt từ 12,6% trở lên.

Theo ông La Phúc Thành, để đạt được mục tiêu trên, ngành công nghiệp - xây dựng được giao nhiệm vụ trụ cột, với mức tăng trưởng 15,5 - 16% và ngành du lịch đảm nhận vai trò đầu kéo, với mục tiêu tăng trưởng 11,5 - 12% trong quý IV năm nay.

Thành phố dồn trọng tâm vào việc tháo gỡ từng điểm nghẽn về hỗ trợ đơn hàng, thị trường cho các doanh nghiệp chủ lực như Kim Long Motors, Kanglongda, Carlsberg, Dệt may Huế…; đẩy nhanh tiến độ dự án cát thạch anh Creanza, nhà máy kính Đạt Phương, Trung tâm Logistics Chân Mây, hạ tầng KCN Gilimex và các dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

“Mỗi dự án khơi thông là thêm một phần tăng trưởng. Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan bám sát từng doanh nghiệp, từng dây chuyền để bảo đảm sản xuất không bị gián đoạn, tăng tốc mạnh hơn trong giai đoạn cuối năm”, ông La Phúc Thành nhấn mạnh.

Thông tin rất tích cực được ông Hồ Huy Hinh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cung cấp là, thời gian qua, dù thành phố liên tiếp hứng chịu tác động của thiên tai, nhưng riêng lĩnh vực công nghiệp vốn chủ yếu đặt tại các vị trí cao nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến thời điểm này trong năm, bão cũng ít tác động đến Huế, tạo ra điều kiện tương đối thuận lợi. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc trong giai đoạn cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tăng trưởng 10% trở lên không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là lời khẳng định vai trò trung tâm của Huế trong phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thời điểm cuối năm, sự chủ động tiếp tục được đề cao; bộ máy các cấp được yêu cầu bám sát tiến độ từng ngành, từng dự án, từng chỉ tiêu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 2, khóa XVII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu toàn hệ thống chính trị hành động nhanh hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn: “Phải tiếp tục rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của từng ngành, từng địa phương trong những tháng cuối năm để có giải pháp quyết liệt cho những chỉ tiêu chưa đạt; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Toàn thành phố phải phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025”.