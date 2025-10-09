Sẵn sàng phối hợp để tăng cường tuyên truyền và phát hành báo ở phường Phong Quảng

Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế - Hoàng Thị Phương Huệ và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Quảng - Trần Văn Hùng ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác tuyên truyền

Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế và ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Phương Huệ đã giới thiệu về những ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế hiện nay; trong đó, nhấn mạnh đến những thế mạnh của từng loại ấn phẩm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi để phường Phong Quảng tăng cường công tác phối hợp, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề cần quan tâm, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế và Đảng ủy, UBND phường Phong Quảng cũng đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều vấn đề trong phối hợp cung cấp thông tin, thống nhất một số chương trình, nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở; kinh tế - xã hội; văn hóa, du lịch, dịch vụ của Phong Quảng; nguồn kinh phí tuyên truyền, phát hành báo Đảng.

Đảng ủy, UBND phường Phong Quảng cũng đã đề xuất với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục đẩy mạnh những vấn đề lớn, mang tính đột phá của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy phường đã đề ra.

Hai đơn vị chụp ảnh sau khi ký kết biên bản ghi nhớ

Mong muốn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu qua phá Tam Giang; những tuyến đường huyết mạch, mang tầm chiến lược; tuyến Quốc lộ qua địa bàn phường chật hẹp; tình trạng sạt lở; dự án đầu tư đập Cửa Lác; phát triển du lịch ven biển, đầm phá... Từ đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi kích cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Những vấn đề về trao đổi thông tin nghiệp vụ; việc đặt và mua báo, tạp chí của Đảng, phát hành ấn phẩm báo Huế ngày nay về từng chi, đảng bộ ở cơ sở cũng đã được hai đơn vị làm rõ để tập trung tháo gỡ khó khăn. Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cũng sẽ có những chương trình, chuyên mục mới hướng về cơ sở để sẵn sàng tăng cường công tác tuyên truyền phát hành báo ở phường Phong Quảng đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.