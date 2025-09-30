Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế làm việc với xã Phú Vang về phối hợp tuyên truyền

Hai đơn vị cùng nhau ký kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Phương Huệ nhấn mạnh vai trò của cơ quan báo chí trong quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương qua các kênh truyền hình, báo in, báo điện tử, góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Vang.

Đảng ủy xã Phú Vang xác định tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ thực hiện việc đặt và mua báo Đảng theo quy định; phối hợp xây dựng các chuyên mục mới phù hợp tình hình địa phương; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều và thống nhất các hình thức tuyên truyền.

Hai bên cũng bàn thảo, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, kinh phí tuyên truyền, phát sóng định kỳ; đồng thời thống nhất đẩy mạnh thông tin trên các lĩnh vực khoa giáo, dân vận, gương điển hình tiên tiến, mô hình hay ở cơ sở, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng ủy xã Phú Vang đã đề ra.

Ông Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Hồng Sơn đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh để kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo để thực hiện việc đặt và mua báo Đảng bằng việc xác định rõ người, rõ việc, rõ đơn vị.

Bà Hoàng Thị Phương Huệ khẳng định, Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đồng thời chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở.