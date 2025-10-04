Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đồng hành cùng xã Lộc An trong công tác thông tin, tuyên truyền

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi về các chủ trương, quy định liên quan đến việc đặt mua và đọc báo Đảng; thảo luận những nội dung phối hợp xây dựng trang địa phương, các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ký sự gắn với địa phương trên báo in và báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường phát hành, lan tỏa việc đọc báo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và người dân.

Sau hợp nhất, hiện Báo và PTTH Huế đang tích cực đổi mới nội dung theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, nhằm nâng cao chất lượng và mức độ lan tỏa của các sản phẩm báo chí. Theo Phó Tổng biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam, việc tăng cường phối hợp giữa Báo và PTTH Huế với xã Lộc An không chỉ phản ánh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn lan tỏa những thông tin tích cực, những mô hình điển hình, gương người tốt việc tốt. Đồng thời, định hướng dư luận xã hội đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân và toàn xã hội.

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam chia sẻ về các sản phẩm báo chí



Lãnh đạo Báo và PTTH Huế mong muốn lãnh đạo xã Lộc An quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên tác nghiệp; phối hợp cung cấp thông tin kịp thời. Báo và PTTH Huế sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong công tác thông tin, mang lại cái nhìn khách quan, đa chiều, chính thống. Ngoài ra, Báo và PTTH Huế sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đội ngũ làm công tác truyền thông ở địa phương nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc An cảm ơn Báo và PTTH Huế thời gian qua đã tích cực phối hợp, quan tâm tuyên truyền, kịp thời lan tỏa những thông tin nổi bật của địa phương. Xã Lộc An mong muốn tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hình ảnh của xã Lộc An. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc An Nguyễn Ngọc Anh cũng chỉ đạo các phòng, ban liên quan ở địa phương tích cực phối hợp với Báo và PTTH Huế trong thời gian tới.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.