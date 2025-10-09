Đẩy mạnh phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại phường Thanh Thủy

Hai đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền, đặt mua báo

Tại buổi làm việc, đại diện Báo & PTTH Huế đã chia sẻ các chủ trương, quy định liên quan đến việc đặt mua, đọc báo Đảng; đồng thời đề xuất các giải pháp phối hợp tuyên truyền hiệu quả giữa cơ quan báo chí và địa phương. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề phản ánh sinh động các vấn đề thời sự, định hướng dư luận, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng thời lượng phát thanh, hòa sóng và đẩy mạnh hoạt động phát hành báo đến với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và người dân.

Lãnh đạo phường Thanh Thủy, gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đại diện các phòng, ban, bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các đề xuất của Báo & PTTH Huế. Phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ cùng Báo & PTTH Huế trong việc xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức chuyên trang, chuyên mục sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, nhất là những vấn đề thời sự, mục tiêu và chỉ tiêu trọng điểm của phường thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, góp phần thực hiện hiệu quả việc đặt mua và đọc báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (ngày 28/12/1996), Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế (ngày 6/1/2023) và Công văn số 5393 của Thành ủy Huế (ngày 24/7/2025).

Buổi làm việc mở ra cơ hội tăng cường phối hợp, đổi mới cách thức truyền thông giữa cơ quan báo chí và địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển của phường Thanh Thủy trong giai đoạn mới.