Phường Hương Trà ký kết tuyên truyền với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Ông Nguyễn Duy Hùng và bà Nguyễn Thị Phương Nam trao đổi biên bản hợp tác

Buổi làm việc tập trung vào một số nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp cung cấp thông tin; công tác phát hành báo in, phối hợp tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng lợi thế của phường Hương Trà đến với công chúng.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phương Nam thông tin, hiện, Báo và PTTH Huế đang có những đổi mới về hình thức, nội dung, thực hiện hầu hết các kênh truyền thông và có sức lan tỏa rộng, trở thành cầu nối tin cậy, đưa thông tin chính thống đến đông đảo người dân trên địa bàn thành phố, trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở này, bà Nguyễn Thị Phương Nam cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi với đại diện Đảng ủy, UBND và các đoàn thể của phường Hương Trà về chủ trương, quy định liên quan đến việc đặt mua và đọc báo Đảng; thảo luận nội dung phối hợp xây dựng trang địa phương, các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ký sự… gắn với địa phương trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh và truyền hình; đề xuất giải pháp tăng cường phát hành, lan tỏa việc đọc báo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và người dân.

“Việc tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa Báo và PTTH Huế với phường Hương Trà không chỉ phản ánh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt..., mà còn định hướng dư luận, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân và toàn xã hội.

Báo và PTTH Huế mong muốn lãnh đạo phường Hương Trà phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp của phóng viên. Phía đơn vị sẽ đồng hành cùng địa phương để mang lại những thông tin đa chiều, khách quan, tích cực, đồng thời, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đội ngũ làm công tác truyền thông Hương Trà nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền”, bà Nguyễn Thị Phương Nam chia sẻ.

Hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp công tác truyền thông trong thời gian tới

Cảm ơn Báo và PTTH Huế thời gian qua đã tích cực phối hợp, quan tâm tuyên truyền, kịp thời lan tỏa những thông tin nổi bật của địa phương, ông Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà mong muốn hai đơn vị tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa những thông tin, hình ảnh của phường Hương Trà.

Bên cạnh chỉ đạo các phòng, ban liên quan ở địa phương tiếp tục tích cực phối hợp, tạo điều kiện để phóng viên thuận lợi trong tác nghiệp, phối hợp lan tỏa thông tin, ông Nguyễn Duy Hùng cho biết sẽ ký kết hợp đồng tuyên truyền trang địa phương trên Báo và PTTH Huế từ năm 2026. Về đặt mua báo Đảng, tất cả 53 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn phường sẽ thực hiện đặt mua ấn phẩm báo giấy của Báo và PTTH Huế bắt đầu từ quý IV-2025.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.