Phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng A Lưới

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền với xã A Lưới 4

Theo đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã A Lưới 1, A Lưới 3 và A Lưới 4. Nội dung làm việc tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Công tác phát hành, phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh và con người, tiềm năng lợi thế của vùng đất A Lưới đến với bạn đọc, cũng như về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Phương Huệ nhấn mạnh: Báo và PTTH Huế đang thực hiện hầu hết các kênh truyền thông và có độ lan tỏa rộng, là cầu nối đưa thông tin chính thống đến đông đảo khán thính giả, bạn đọc trên địa bàn TP. Huế, cả trong nước và quốc tế. Với mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nền tảng thông tin hai chiều giữa người dân và đảng bộ, chính quyền các xã vùng A Lưới.

Báo và PTTH Huế đề xuất hợp tác truyền thông với các địa phương thông qua: Trang địa phương là chuyên mục tuyên truyền, phản ánh toàn diện và trọng tâm, chuyên sâu việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, HĐND xã, phường, các chỉ tiêu, chương trình, dự án trọng điểm và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Phối hợp với địa phương, đơn vị trong việc sản xuất, phát sóng và tuyên truyền trên báo in, sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số hiện có các phóng sự chuyên sâu giới thiệu vùng đất con người, nếp sống văn hóa và các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của địa phương một cách toàn diện nhất.

Để thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trį và Công văn 1811 ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo và PTTH Huế đề xuất đơn vị đặt mua Báo Huế ngày nay cho Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ và mỗi bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 1 tờ Báo Huế ngày nay.

Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế làm việc với Đảng ủy, UBND xã A Lưới 1

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 3 mong muốn Báo và PTTH Huế tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hình ảnh của xã A Lưới 3. Đồng thời, thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các công văn của Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo để thực hiện việc đặt và mua báo Đảng bằng việc xác định rõ người, rõ việc, rõ đơn vị.

Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 4 cho biết: Địa phương xác định công tác truyền thông cơ sở là nhiệm vụ quan trọng và sẵn sàng phối hợp quý Báo và PTTH Huế trong thời gian tới. Xã A Lưới 4 cũng mong muốn tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hoạt động, hình ảnh của xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Về chuyên mục trang địa phương, đảng ủy thống nhất chủ trương thực hiện và giao UBND xã tiến hành ký kết tuyên truyền vào năm 2026.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền về hình ảnh, con người xã A Lưới 3

Tại buổi làm việc, các bên cũng đã ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền về hình ảnh các xã vùng A Lưới trên các sản phẩm của Báo và PTTH Huế, cũng như thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.