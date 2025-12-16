Tiếp nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ từ Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp nhận hỗ trợ từ Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 26/12, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp nhận 200 triệu đồng từ đại diện Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.

Tại buổi trao hỗ trợ, bà Phan Thị Phương Dung, Giám đốc Khối Quản trị nhân lực, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đã bày tỏ sự cảm thông với những mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra đối với người dân trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua. Bà Phan Thị Phương Dung khẳng định, việc chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt ở địa bàn TP. Huế, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn sau mưa lũ. Sự chung tay hỗ trợ của công ty sẽ góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trong việc kịp thời đồng hành hỗ trợ người dân thành phố sau mưa lũ

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã thông tin nhanh về công tác khắc phục hậu quả thiên tai của thành phố, bày tỏ sự trân trọng, gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trong việc kịp thời đồng hành hỗ trợ, sẻ chia với người dân thành phố sau mưa lũ.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế khẳng định, thành phố sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, giúp Nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, Báo và Phát thanh, truyền hình Huế luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong việc kết nối các nguồn lực xã hội nhằm chung tay hỗ trợ người dân sau thiên tai. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; hy vọng, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP sẽ có thêm nhiều dự án, công trình triển khai trên địa bàn nhằm góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương.