Đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với thế hệ trẻ

Đoàn phường An Cựu sản xuất các video tuyên truyền về bầu cử bằng AI

Gieo mầm ý thức công dân cho thế hệ trẻ

Ngày cuối tuần đầu tháng 3, hơn 250 học sinh đến từ 16 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Vỹ Dạ và phường Thuận Hóa đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế để tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Sắc màu ngày hội dân chủ” năm 2026. Không khí hội trường rộn ràng, sắc màu lan tỏa trên từng khung giấy, mở ra một không gian sáng tạo đầy hứng khởi.

Chăm chút từng đường nét thể hiện hình ảnh các cử tri hào hứng cầm lá phiếu bầu trên nền cờ Tổ quốc, em Nguyễn Minh Trí (học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu) nói: “Em muốn vẽ thật đẹp để thể hiện niềm vui của mọi người trong ngày bầu cử. Qua bức tranh này, em mong thế hệ trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của lá phiếu và quyền được tham gia quyết định những việc quan trọng của đất nước”.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, thông qua ngôn ngữ hội họa, các em thiếu nhi có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, tình cảm và góc nhìn hồn nhiên, trong sáng về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ những nét vẽ ngây thơ nhưng giàu cảm xúc, cuộc thi còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong thế hệ măng non hôm nay.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn chia sẻ, thực tế cho thấy, để công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đạt hiệu quả với thế hệ trẻ, đòi hỏi phải đa dạng hóa cách thức và đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền nhằm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên hiện nay.

Đổi mới hình thức tuyên truyền

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, thanh niên hiện nay có xu hướng chủ động tìm hiểu thông tin thông qua internet, các nền tảng mạng xã hội. Người trẻ chủ động tìm đọc văn bản pháp luật, theo dõi thông tin về ứng cử viên, chương trình hành động, lịch trình tiếp xúc cử tri trên fanpage chính thống, cổng thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến. Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trực tuyến; thiết kế infographic, video ngắn; tổ chức các buổi tọa đàm, livestream trao đổi về quyền và nghĩa vụ của cử tri… sẽ giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng trẻ.

Tại Đoàn phường An Cựu, nhiều video tóm tắt nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, giới thiệu ý nghĩa cũng như thời gian diễn ra cuộc bầu cử đã được sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Cách truyền tải ngắn gọn, trực quan, sinh động giúp những nội dung tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Thắng, Phó Bí thư Đoàn phường An Cựu cho biết, việc ứng dụng AI vào công tác tuyên truyền không chỉ giúp nâng cao chất lượng truyền thông mà còn tiết kiệm thời gian, nguồn lực, đồng thời bắt kịp xu hướng tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay. Nhờ các công cụ hỗ trợ, những nội dung liên quan đến Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri hay ý nghĩa của ngày bầu cử được chuyển tải thành các video ngắn, hình ảnh trực quan, dễ hiểu và dễ lan tỏa trên mạng xã hội.

Tại nhiều địa phương khác như phường Phú Xuân, phường Thuận Hóa…, các tổ chức đoàn cũng chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền bằng việc thiết kế infographic, hình ảnh trực quan, video ngắn đăng tải thường xuyên trên các nền tảng số. Cán bộ đoàn còn duy trì tương tác, kịp thời giải đáp những thắc mắc của đoàn viên, thanh niên liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu hay các thông tin về cuộc bầu cử.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, những cách làm mới, linh hoạt này đã góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Thông qua các video ngắn, hình ảnh trực quan hay nội dung được trình bày sinh động trên mạng xã hội, nhiều vấn đề tưởng chừng khô khan như quy trình bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu… trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với người trẻ.

Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, các bạn trẻ còn chủ động tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ nội dung tuyên truyền trên các nền tảng số. Nhờ đó, các tổ chức đoàn cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, thắc mắc của cử tri trẻ để giải đáp, định hướng thông tin chính xác, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.