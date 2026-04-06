Sẵn sàng chuyển đổi từ xăng truyền thống sang xăng sinh học E10

Hạ tầng, thiết bị của các cửa hàng xăng dầu ở Huế sẽ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang bán xăng E10

Chủ động đầu tư hạ tầng

Hiện nay, thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, vì vậy, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Theo quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, việc sử dụng xăng truyền thống RON95 chính thức được thay thế hoàn toàn bằng xăng sinh học E10. Đón đầu chủ trương này, nhiều doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai từ tháng 4 này.

Hiện nay, thành phố có 50 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 127 cửa hàng bán lẻ. Trong đó các đơn vị lớn đã chủ động triển khai phân phối xăng sinh học E10. Đơn cử như Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế đã xây dựng kế hoạch triển khai tại 34 cửa hàng, cùng 12 thương nhân nhượng quyền trong thời gian vào giữa tháng 4 tới.

Theo bà Đinh Nhật Lệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, toàn bộ quy trình phối trộn ethanol với xăng truyền thống của đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ chính xác, chất lượng đồng đều và an toàn trong vận hành. Đây là yếu tố then chốt giúp xăng E10 khi đưa ra thị trường đạt tiêu chuẩn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Trước đó, Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL miền Trung tại TP. Huế đã đưa xăng E10 vào bán tại 8/11 cửa hàng trực thuộc từ giữa tháng 3/2026. Ngoài ra, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2 đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống thiết bị, hiện đang trong quá trình nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục để được cấp phép pha chế xăng sinh học E10. Khi đủ điều kiện, đơn vị sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Huế là đã có trạm pha chế xăng sinh học đặt tại Kho xăng dầu Chân Mây do Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL miền Trung quản lý, với công suất khoảng 2.000m³/tháng. Nguồn nguyên liệu ethanol và xăng nền được điều chuyển từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối trộn tại chỗ. Hiện, kho đang trong quá trình hoàn tất thủ tục công bố hợp quy để xuất bán xăng E10 trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, cơ sở hạ tầng, thiết bị các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn được đánh giá khá thuận lợi cho việc phối trộn, xuất bán xăng E10 vì hơn 70% cửa hàng đã kinh doanh xăng E5. Số còn lại hiện đang xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu bán xăng sinh học E10 trong tháng 4 này.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh, tạo lợi ích kép

Không chỉ là giải pháp kỹ thuật thay thế nhiên liệu truyền thống, xăng sinh học E10 còn được đánh giá mang lại nhiều lợi ích về môi trường, kinh tế - xã hội.

Giữa tháng 4, nhiều cửa xăng dầu trên thành phố sẽ bán xăng E10

Theo các chuyên gia, việc tăng tỷ lệ ethanol trong xăng giúp cải thiện quá trình đốt cháy, qua đó giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường. Ước tính xăng E10 có thể giúp giảm từ 6 - 8% lượng phát thải carbon so với xăng truyền thống thông thường. Đây là đóng góp thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ethanol còn có khả năng nâng cao chỉ số octan, giúp cải thiện chất lượng nhiên liệu mà không cần sử dụng các phụ gia độc hại. Điều này không chỉ giúp động cơ vận hành ổn định mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người.

Về tính tương thích, phần lớn phương tiện giao thông sản xuất từ năm 2001 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không cần cải tạo. Thậm chí, nhiều dòng xe đời mới còn có thể vận hành với tỷ lệ ethanol cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi trên diện rộng.

Bên cạnh đó, một lợi ích khác là yếu tố giá thành. Hiện nay, ethanol thường có giá thấp hơn xăng truyền thống nên việc phối trộn không làm tăng chi phí và có thể giúp giảm giá nhiên liệu. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Ông Hoàng Văn Dưỡng (cán bộ hưu trí, trú phường Thuận Hóa) cho rằng, việc đưa xăng sinh học E10 vào thị trường được tính toán kỹ của cơ quan chức năng nên khách hàng sẽ tin dùng, nhất là giá thành rẻ hơn so với xăng truyền thống.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhận định, việc triển khai xăng sinh học E10 còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế liên quan, đặc biệt là nông nghiệp nguyên liệu phục vụ sản xuất ethanol. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Sở Công Thương sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp triển khai phân phối xăng sinh học theo đúng lộ trình. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền nhằm đảm bảo các cửa hàng đủ điều kiện kỹ thuật, sẵn sàng chuyển đổi sang cung cấp, phân phối xăng sinh học E10...