Khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”

Lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý, tái hiện sinh động chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ bầu cử Quốc hội và vai trò đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Không gian trưng bày gồm 3 nội dung chính, phản ánh những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Quốc hội Việt Nam. Trong đó nổi bật là những tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 - sự kiện mở đầu cho quyền làm chủ của Nhân dân trong một nước Việt Nam độc lập. Triển lãm đồng thời khắc họa vai trò của Bác trong việc xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của Quốc hội giai đoạn 1946 - 1960; lãnh đạo các cuộc bầu cử Quốc hội khóa II và khóa III trong giai đoạn 1960 - 1969.

Lãnh đạo thành phố tham quan hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý được giới thiệu tại triển lãm

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu nhiều tư liệu quý về phong trào đấu tranh cách mạng và quá trình thực hiện quyền bầu cử của Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), qua các giai đoạn lịch sử. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đến phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử sau Hiệp định Genève, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng tái hiện khí thế hào hùng của Nhân dân TP. Huế trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam thống nhất năm 1976, cũng như các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Qua đó khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu và hiện vật được trưng bày, triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của quyền công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri trong ngày hội lớn của non sông.

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nhân dân TP. Huế tiếp tục phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng TP. Huế ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, các đại biểu cũng đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người với đất nước và Nhân dân, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2026).