Trưng bày tư liệu sách, ảnh về bầu cử

Đông đảo bạn trẻ đến tìm hiểu các tư liệu được trưng bày tại Thư viện TP. Huế

Theo đó, trưng bày giới thiệu đến đông đảo công chúng hơn 350 bản sách cùng nhiều tranh, ảnh, tư liệu giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các nhiệm kỳ; vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hiến pháp và pháp luật về bầu cử; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử và Tổng tuyển cử năm 1946… Ngoài ra còn có các tài liệu tuyên truyền về chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan chức năng.

Dịp này, Thư viện TP. Huế cũng giới thiệu video về Ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên nền tảng số, tuyên truyền danh sách ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP. Huế.

Rất nhiều tư liệu qua các cuộc bầu cử trên các trang báo

Theo lãnh đạo Thư viện TP. Huế, hoạt động này nhằm tuyên truyền, khai thác hiệu quả các tài liệu, hình ảnh có giá trị lịch sử, phục vụ công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trưng bày mở cửa đón người xem đến 16/3 tại 29A Lê Quý Đôn, phường Thuận Hóa.