Iran vẫn sẵn sàng đối thoại, Mỹ gia tăng trừng phạt

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Tehran.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, Ngoại trưởng nước này Seyed Abbas Araghchi đã tái khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nếu các bên liên quan điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng giảm căng thẳng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm riêng rẽ vào ngày 1/5 với người đồng cấp của 6 nước trong khu vực gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan.

Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cũng khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục đối thoại, song nhấn mạnh lập trường không chấp nhận các điều kiện bị áp đặt. Tuy nhiên, cùng ngày, Mỹ thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 3 công ty trao đổi ngoại tệ của Iran, trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đạt tiến triển và căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các thực thể nói trên có liên quan đến các mạng lưới tài chính của Iran, vốn xử lý lượng giao dịch thương mại trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm, phần lớn có nguồn gốc từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1/5 khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tạo lập, luân chuyển và đưa nguồn tài chính của Iran về nước, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân mà phía Mỹ cho là hỗ trợ Tehran né tránh các lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo không nên thực hiện các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran nhằm đổi lấy việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, cho rằng hành động này có thể dẫn tới nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các cá nhân và tổ chức công dân Mỹ về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán cho hoặc đáp ứng yêu cầu bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tuyến hàng hải chiến lược Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu và góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 cho biết chưa hài lòng với đề xuất mới từ phía Iran liên quan đến tiến trình đàm phán, vốn đang đình trệ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể trong nội bộ Iran, khiến các cuộc thương lượng chưa đạt kết quả. Hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 1/5 đưa tin, Iran đã chuyển dự thảo đề xuất mới cho phía Mỹ thông qua Pakistan, với tư cách là bên trung gian trong các cuộc đàm phán với Mỹ, vào tối 30/4 song không công bố nội dung chi tiết.

Trong khi đó, Đại Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi người dân nước này tăng cường các biện pháp nhằm củng cố năng lực kinh tế, khuyến khích sử dụng hàng hóa trong nước và hạn chế tác động tiêu cực đối với thị trường lao động.

