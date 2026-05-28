Sẵn sàng cho những cuộc tranh tài quyết liệt

Cán bộ, chiến sĩ Đội tuyển Võ thuật Công an TP. Huế tích cực tập luyện nội dung võ gậy đối kháng

Chung sức cho ngày hội lớn

Những ngày này, tại các sân tập, nhà thi đấu và thao trường, không khí chuẩn bị cho Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Các đội tuyển bóng đá, võ thuật, bắn súng duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung nâng cao thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Năm nay, hội thao có thêm nhiều nội dung mới mang tính thực tiễn như: Vượt vật cản, võ gậy đối kháng… nhằm bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng công an. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện thể lực mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống trong thực tế.

Đại úy Hồ Trọng Hiền, vận động viên Đội tuyển Võ thuật Công an TP. Huế chia sẻ: "Võ gậy đối kháng là nội dung mới nên các vận động viên vừa tập luyện, vừa nghiên cứu kỹ thuật và được hướng dẫn thêm trong quá trình tập. Anh em trong đội luôn hỗ trợ nhau để hoàn thiện kỹ năng, phát huy tối đa khả năng, hướng tới kết quả tốt nhất tại hội thao, đồng thời thể hiện tinh thần võ thuật và màu cờ sắc áo của Công an TP. Huế".

Song song với công tác luyện tập, Công an TP. Huế đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện phục vụ hội thao. Các địa điểm thi đấu được rà soát, nâng cấp theo yêu cầu chuyên môn. Tại khu vực trường bắn, hệ thống bia bắn và các trang, thiết bị kỹ thuật đã được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác thi đấu, sẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Quảng Đức, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an TP. Huế thông tin: Đến nay, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Cục Công tác Chính trị khảo sát các địa điểm tổ chức thi đấu, biểu diễn và lễ khai mạc. Các khâu chuẩn bị đang được triển khai chu đáo, bảo đảm theo đúng yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an.

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được Công an thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, chu đáo và thành công theo kế hoạch.

Điểm nhấn của hội thao năm nay là lễ khai mạc lần đầu tiên được tổ chức vào ban đêm tại Quảng trường Ngọ Môn và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng nhiều nền tảng truyền thông đại chúng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND TP. Huế. Mục tiêu là bảo đảm hội thao diễn ra an toàn, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát cơ sở vật chất, điều kiện hậu cần, y tế, thông tin liên lạc, lễ tân, khánh tiết. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm thi đấu, khai mạc, bế mạc và nơi ăn nghỉ của các đoàn. Các đơn vị cũng cần chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, bảo đảm hội thao diễn ra liên tục, thông suốt.

Bên cạnh công tác tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau hội thao bằng nhiều hình thức phù hợp; tập trung lan tỏa ý nghĩa, mục đích của hội thao, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực của các đoàn vận động viên cùng những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân và TP. Huế.

“Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, tôi tin tưởng Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế sẽ được tổ chức thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp và góp phần khẳng định năng lực, uy tín của Công an TP. Huế trong công tác đăng cai các sự kiện lớn của Bộ Công an”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định.