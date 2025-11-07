Việt Nam quyết tâm xây dựng hệ thống thương mại toàn cầu minh bạch

Ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tham gia họp trực tuyến từ Hà Nội. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ngày 6/11, Chính phủ Việt Nam đã cập nhật việc điều chỉnh cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cũng như việc áp dụng mã QR trong công tác cấp C/O của Việt Nam tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đây là hoạt động nhằm cung cấp nguồn gốc tin cậy và khẳng định tính minh bạch của Việt Nam trong việc xây dựng và thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp có đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tham gia trực tuyến từ Hà Nội và cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự trực tiếp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Cục trưởng Trịnh Thị Thu Hiền cho biết trong năm 2025, Việt Nam đã gửi 2 thông báo cho Ban Thư ký Ủy ban Quy tắc xuất xứ WTO về việc Việt Nam đã triển khai quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ WTO lần lượt vào tháng 3/2025 và tháng 5/2025 (tài liệu G/RO/N/291 và tài liệu G/RO/N/293).

Bên cạnh đó, bà Thu Hiền cũng chia sẻ thông tin và trình chiếu ví dụ cụ thể về C/O mẫu B có mã QR do Việt Nam cấp. Việc áp dụng mã QR và chuyển đổi số trong công tác cấp C/O của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho quá trình xác minh xuất xứ, góp phần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức đối với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Việt Nam cũng đã thông báo danh sách các cơ quan, tổ chức cấp C/O tại Việt Nam để các nước thành viên WTO có thông tin minh bạch từ nước xuất khẩu, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với các thành viên WTO.

Danh sách các cơ quan và tổ chức cấp C/O được Việt Nam cập nhật căn cứ vào tình hình triển khai phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa của Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công thương, việc cấp C/O được thực hiện bởi Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các tổ chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.

Trước đó, tại phiên họp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quy tắc xuất xứ của WTO ngày 3/4 và phiên họp ngày 1/10/2025 tại Geneva, Đoàn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng và thông báo quy tắc xuất xứ không ưu đãi.

Với sự tham gia tích cực và chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, các thành viên WTO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì minh bạch trong thực thi cam kết, đồng thời đánh giá cao tính nghiêm túc và tinh thần hợp tác trong phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam.

Sự hiện diện và đóng góp của Đoàn Việt Nam tại các phiên họp không chỉ khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy một hệ thống thương mại toàn cầu minh bạch, mà còn thể hiện sự tham gia tích cực, phát huy tiếng nói của Việt Nam tại các tổ chức và cơ chế đa phương, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước theo mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việc áp dụng mã QR trong công tác cấp C/O là một mắt xích quan trọng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW nằm trong nhóm các nghị quyết trụ cột nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới./.