Nhật Bản quyết tâm khẳng định vị thế

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại thành phố Gyeongju, ngày 30/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa kết thúc tốt đẹp chuỗi hoạt động ngoại giao quan trọng ở châu Á. Các chuyến công du của nữ lãnh đạo được dư luận đánh giá là cơ hội để tái định vị vai trò, vị thế và tiếng nói của Tokyo trên bàn cờ địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, cũng như củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Các hoạt động ngoại giao mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thu hút sự chú ý từ dư luận, bởi đây được coi là “màn ra mắt” của nữ lãnh đạo trước giới chức khu vực châu Á.

Hội nghị cấp cao ASEAN ở Malaysia và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc đều là những phép thử cho chính sách ngoại giao mà chính phủ mới của Nhật Bản đề ra.

Sau hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương nhằm truyền tải thông điệp về tăng cường hợp tác, đối thoại, củng cố niềm tin với các đối tác, nữ Thủ tướng Nhật Bản tự hào thông báo, Xứ sở Mặt trời mọc đã “đặt những viên gạch đầu tiên” đầy vững chắc để đưa nền ngoại giao nước này trở lại thời kỳ rực rỡ.

Dự Hội nghị cấp cao ASEAN, hoạt động đối ngoại đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng, bà Takaichi Sanae muốn khẳng định sự coi trọng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á - nơi có nền kinh tế phát triển năng động và tập trung những tuyến đường biển quan trọng. Trong khi đó, chính phủ mới của Nhật Bản cam kết duy trì thúc đẩy hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Việc bà Takaichi Sanae tham dự Hội nghị cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0, một sáng kiến hợp tác do Tokyo khởi xướng, chính là minh chứng cho quyết tâm khẳng định vị trí, tầm ảnh hưởng của Nhật Bản tại châu Á, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động.

Tham dự Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Nhật Bản có những cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc, hai bên tái khẳng định định hướng thúc đẩy “quan hệ chiến lược cùng có lợi” giữa Tokyo và Bắc Kinh. Điều này đúng với chính sách ngoại giao chủ động, duy trì đối thoại để xây dựng mối quan hệ ổn định với Trung Quốc mà bà Takaichi Sanae từng nhấn mạnh ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng.

Còn với Hàn Quốc, quốc gia láng giềng của Nhật Bản và từng trải qua nhiều thăng trầm trong quan hệ do vấn đề lịch sử, bầu không khí thiện chí cũng bao trùm cuộc tiếp xúc của lãnh đạo hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai.

Đặc biệt, bà Takaichi Sanae cũng đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du Nhật Bản, vốn được coi là phép thử ngoại giao quan trọng trong nhiệm kỳ Thủ tướng của bà. Trong bối cảnh Washington, đồng minh của Tokyo, áp đặt những biện pháp thuế quan với các nước, dư luận đặt câu hỏi về khả năng xử lý linh hoạt của Chính phủ Nhật Bản nhằm cân bằng giữa vấn đề hợp tác chiến lược và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Chuyến công du của ông Trump đã thu về nhiều trái ngọt. Những thỏa thuận thương mại và an ninh quan trọng được hai bên ký kết, theo đó, Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Nhật Bản từ 25% xuống còn 15%. Nhật Bản cam kết khoản đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ.

Thủ tướng Takaichi Sanae tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật-Mỹ. Đối với Mỹ, tăng cường hợp tác với đồng minh Nhật Bản vừa giúp củng cố vị thế, tầm ảnh hưởng của Xứ Cờ hoa ở khu vực châu Á, vừa thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Washington và đồng minh chiến lược của mình.

Thành công của tuần lễ hoạt động đối ngoại sôi động vừa qua đã giúp củng cố hình ảnh, vị thế của Nhật Bản tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cũng cho thấy tân Thủ tướng Takaichi Sanae có khởi đầu thuận lợi trong hành trình lãnh đạo đất nước Mặt trời mọc hướng tới những thành tựu mới.