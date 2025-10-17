Ukraine quyết tâm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu

Đống đổ nát của một tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 18/10 cho biết nước này sẽ thành lập một trung tâm điều phối nhằm bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Svyrydenko nêu rõ: “Trung tâm này sẽ tập hợp các đại diện của chính phủ, chính quyền các vùng và địa phương, cũng như các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng. Trung tâm sẽ xác định ưu tiên cho hoạt động tài chính và khôi phục các cơ sở, điều phối hành động cũng như giám sát tiến độ công việc."

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba và cơ quan tái thiết sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của trung tâm này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào - song phương hoặc ba bên.

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10, ông Zelensky trình bày quan điểm của ông về con đường đến hòa bình. Theo đó, trước tiên “cần ngồi xuống và đàm phán," sau đó đến ngừng bắn.

Báo chí Ukraine đưa tin sau cuộc gặp ông Trump, ông Zelensky đã tiến hành cuộc điện đàm nhóm với một loạt các lãnh đạo châu Âu, song không nêu rõ là các lãnh đạo nước nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các lực lượng Ukraine và Nga nên dừng lại tại các vị trí hiện tại để mở đường cho đàm phán hòa bình.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ông Zelensky nói: “Vì lợi ích của đất nước chúng ta và trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên dừng tại đây. Ông ấy (Trump) nói đúng. Chúng ta phải dừng lại. Và sau đó đàm phán.”

Ông cho biết thêm, sau khi tiền tuyến được “đóng băng”, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, đồng thời thừa nhận rằng vấn đề lãnh thổ sẽ được đưa ra trong tiến trình giải quyết xung đột.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Duma Quốc gia Nga Dmitry Novikov ngày 18/10 cho biết sau hội nghị thượng đỉnh Budapest, cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump “nên diễn ra tại Nga."

Ông Novikov viện dẫn nguyên tắc “có đi có lại” trong quan hệ quốc tế, cho rằng ông Putin đã đến Mỹ (Alaska) và sau đó là một cuộc gặp trên lãnh thổ trung lập ở châu Âu (Budapest), nên địa điểm hợp lý tiếp theo sẽ là Liên bang Nga.

Ông Novikov nhấn mạnh địa điểm không quan trọng bằng chương trình nghị sự và kết quả có thể đạt được tại cuộc gặp.

Trước đó, hai Tổng thống đã nhất trí sẽ gặp tại Budapest, song chưa ấn định ngày cụ thể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ cuộc gặp “có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới hoặc muộn hơn một chút” và hai bên đều nhất trí rằng không nên trì hoãn thêm./.