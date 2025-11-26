Lắng nghe để hành động

Thực trạng thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục được cử tri quan tâm

Không kỳ họp nào đạt chất lượng nếu trước đó không có những cuộc tiếp xúc cử tri thực chất, thẳng thắn và đầy tính trách nhiệm. Từ buổi tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND thành phố thời gian qua có thể thấy rõ, những kiến nghị của người dân hầu hết đều có “địa chỉ” cụ thể và cấp bách. Ví dụ như, cử tri kiến nghị tuyến Tỉnh lộ 22 chậm nâng cấp, bờ biển sạt lở nghiêm trọng, hệ thống chiếu sáng cho vùng nuôi trồng thủy sản thiếu, biên chế cấp xã sau sắp xếp chưa đảm bảo, chính sách chi trả tiền lương theo Nghị định 173 còn bất cập; đài phun nước bỏ hoang gây lãng phí và mất mỹ quan; việc thu gom rác thải chưa đồng bộ; hệ thống đường sắt chạy qua khu dân cư gây phiền hà; đo đạc đất đai chưa minh bạch; bồi thường, hỗ trợ khi mở rộng đường Tố Hữu nối dài còn chậm…

Những vấn đề nổi lên từ các cuộc tiếp xúc cử tri lần này gợi nhắc ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan liên quan cần tập trung giải quyết tại kỳ họp cuối năm. Một là những “điểm nghẽn” về hạ tầng, từ đường sá, cống thoát nước, đê bao, kè biển đến chiếu sáng và hệ thống tưới tiêu đang là nỗi lo chung của toàn thành phố. Đây không còn là chuyện đầu tư rời rạc mà đòi hỏi tư duy quy hoạch, phân bổ vốn và giám sát thực thi phải đồng bộ, nhất là trong bối cảnh Huế đã trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Hai là vấn đề an sinh xã hội và dịch vụ công: Giáo dục thiếu biên chế, y tế bảo hiểm còn nhiều bất cập, hỗ trợ người dân sau thiên tai cần nhanh chóng, tất cả phản ánh yêu cầu phát triển đồng đều, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ba là nâng tầm công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạm trú, môi trường, chất lượng đo đạc và giải quyết hồ sơ cần minh bạch, hiệu lực và trách nhiệm.

Trong từng kiến nghị, điều nổi bật là sự kỳ vọng rất lớn của cử tri đối với bộ máy chính quyền. Cử tri không chỉ nêu bức xúc mà mong chính quyền lắng nghe và hành động kịp thời.

Thời gian qua, chính quyền thành phố đã nỗ lực giải quyết kiến nghị cử tri, nhưng báo cáo giám sát tại các kỳ họp thường lệ cho thấy, nhiều kiến nghị vẫn tồn đọng. Việc xử lý chậm tiến độ, phối hợp giữa các sở, ngành chưa đồng bộ khiến đời sống dân sinh và sản xuất bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường xuống cấp, ngập nước thường xuyên, gây khó khăn đi lại; công trình dở dang, dự án tạm dừng kéo dài, trong khi nguồn vốn và trách nhiệm giải quyết chưa rõ ràng, khiến cử tri bức xúc.

Cử tri không cần những lời trấn an chung chung, mà cần cam kết cụ thể, kèm thời hạn, nguồn lực và đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng. Đơn cử như khi kiến nghị về hạ tầng, người dân muốn biết nguồn vốn từ đâu, dự án sẽ triển khai trong quý nào, đơn vị nào lập dự án, ai giám sát tiến độ và kết quả thực hiện ra sao. Những yêu cầu này phản ánh mong mỏi chính quyền lắng nghe và hành động minh bạch, hiệu quả. Điều này cũng là điểm mấu chốt mà HĐND thành phố phải làm rõ, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo niềm tin về một chính quyền năng động, trách nhiệm.

Các đại biểu HĐND lắng nghe không chỉ để ghi nhận, mà còn để hành động kịp thời, biến những kiến nghị thành thực tế phục vụ đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy hạ tầng và dịch vụ công đi vào hiệu quả thực chất.

Kỳ họp cuối năm chỉ kéo dài vài ngày, nhưng những ý kiến từ tiếp xúc cử tri chính là chất liệu quan trọng nhất, phản ánh chân thực những điều mà HĐND phải quyết định trong năm mới. Lắng nghe để hiểu, hiểu để hành động, đó mới là tinh thần thực chất của dân chủ đại diện và hiệu quả quản lý đô thị trong bối cảnh Huế đang trên đường trở thành một đô thị trung tâm của khu vực.