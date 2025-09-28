  • Huế ngày nay Online
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của TP. Huế trong ứng phó với bão số 10

HNN.VN - Chiều 28/9, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia - Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến cùng Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh, thành dự kiến có tâm bão số 10 đi qua.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh báo cáo về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế - Hoàng Hải Minh báo cáo với Phó Thủ tướng cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 trên địa bàn TP. Huế. 

Trong đó, nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, phương án phòng chống, huy động lực lượng, phương tiện và những thiệt hại ban đầu do bão số 10 gây ra. Những thiệt hại đều được cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nỗ lực khắc phục hiệu quả, với tinh thần quyết tâm cao nhất, sớm ổn định tình hình.  

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Hoàng Hải Minh cho biết, tính đến nay, địa phương đã thu hoạch 99% diện tích lúa hè thu, 80% diện tích nuôi trồng thủy sản; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Các hồ chứa trên địa bàn chỉ mới tích khoảng 40% dung tích hữu ích nên vẫn bảo đảm an toàn dù lượng mưa ghi nhận 200mm–450mm trong 2 ngày qua.

TP. Huế đã sơ tán hơn 400 hộ dân, với khoảng 1.000 nhân khẩu tại các xã ven biển. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an trực 100%, triển khai về các xã, phường ven biển để hỗ trợ Nhân dân ứng phó với mưa bão. Báo cáo ban đầu về những thiệt hại cho thấy, toàn thành phố có 89 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy, 1 người tử vong. Các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả của mưa bão.

HTX Nông nghiệp An Xuân (xã Quảng Điền) chở lúa giống đi tập kết nơi cao hơn, tránh bị ngập nước do mưa bão  

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của TP. Huế trong việc triển khai kịp thời, dự báo khá chính xác tình huống bão đi ven biển, ít tác động trực tiếp. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục chủ động phương án ứng phó lũ ống, lũ quét và sạt lở ở vùng cao, cũng như ngập lụt cục bộ tại khu vực đô thị.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với mưa bão. Nhưng nơi nào trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương để kịp thời điều động, hỗ trợ.

Các tỉnh, thành nơi tâm bão không đi qua, nhưng trong vùng ảnh hưởng phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với bão số 10, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa bão gây ra.

