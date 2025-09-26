Bão Bualoi có khả năng mạnh thêm hướng về khu vực vùng biển Nghệ An-Quảng Trị

Vị trí và hướng đi của bão số 10. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nhận định về diễn biến bão số 10, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 10 có khả năng mạnh thêm hướng về khu vực vùng biển Nghệ An-Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Đến 16 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị với sức gió mạnh 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10- 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi mưa trên 400mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 28/9 đến ngày 29/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/h.

Từ chiều 28/9 đến đêm 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h).

Ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 27/9-30/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Đêm 27/9 và sáng sớm 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/9 đến 3 giờ ngày 28/9 có nơi trên 90mm như: trạm Hương Trạch 1 (Hà Tĩnh) 94mm, trạm Tân Hóa (Quảng Trị) 102,4mm, trạm Hồng Trung (thành phố Huế) 93,8mm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/9:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C,có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3; riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hà Nội, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 3-4. Từ chiều, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, riêng phía Bắc ngày có nơi cấp 5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.