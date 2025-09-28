  • Huế ngày nay Online
Phường An Cựu di dời 150 người dân đến nơi an toàn

HNN.VN - Do ảnh hưởng của bão số 10, chiều tối 27/9, trên địa bàn phường An Cựu mưa to, làm ngập úng nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực xóm Gióng (tập trung kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh).

Lực lượng chức năng cứu hộ tại phường An Cựu 

Lượng nước đổ về rất lớn qua hói Cống Bạc, một số đoạn trên các tuyến đường chính, như: Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Duy Tân, các kiệt đường Hồ Đắc Di ngập úng sâu 40cm - 50cm.

Tối 27/9, phường An Cựu tập trung tuyên truyền, rà soát, hỗ trợ người dân phòng chống bão lụt, di dời đến nơi an toàn. Phường đã tổ chức di dời 150 khẩu/120 hộ, trong đó đa phần là sinh viên và người thuê trọ ở khu vực xóm Gióng. Hiện,  phường đang An Cựu tiếp tục rà soát các khu vực thấp trũng để nhắc nhở, khuyến cáo người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Chiều 27/9, chị N.T.H (quê Thanh Hóa) thuê trọ tại kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu) bị nước cuốn trôi ở đầu kiệt khi đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão, UBND TP. Huế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9.

