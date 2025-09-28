Dốc sức ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh (thứ 3, trái qua) kiểm tra thực trạng sạt lở bờ sông Bồ. Ảnh: A.Phong

Giúp dân sửa nhà, gặt lúa chạy lũ

Theo thống kê, chiều 27/9, tại thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), gió lốc làm tốc mái hoàn toàn 3 ngôi nhà liền kề, một trụ đèn chiếu sáng trên đường Nguyễn Kim bị gãy đổ. Mưa lớn tiếp tục gây xói lở nghiêm trọng tại thôn Niêm Phò, ăn sâu vào nhà dân, đe dọa trực tiếp đến 5 hộ dân.

Đến rạng sáng 28/9, lốc xoáy tiếp tục gây thiệt hại trên diện rộng tại xã Quảng Điền. Tại HTX Nông nghiệp An Xuân, một rạp vòm của Trường Tiểu học số 2 Quảng An bị hư hỏng, một trụ điện gãy đổ và 21 nhà dân bị tốc mái từ 30–70%. Thôn An Xuân Đông có 50 nhà bị tốc mái, mức thiệt hại từ 10–70%; thôn An Xuân Bắc có 15 nhà, thiệt hại 30–70%; thôn Khuông Phò Đông có 1 nhà bị tốc mái nhẹ.

Lốc xoáy còn làm tốc mái nhà kho của HTX Nông nghiệp An Xuân, khiến 20/30 tấn lúa dự trữ bị ướt. Nhiều tài sản của người dân như tivi, công tơ điện bị hư hỏng do sét đánh. Một số cây xanh, pa-nô, bảng hiệu tại các thôn và Trường Tiểu học số 2 Quảng An bị gãy đổ. Ông Đ.V.L., trú tại thôn An Xuân Đông, bị thương nhẹ vùng đầu, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, chính quyền cùng các lực lượng đang khẩn trương khắc phục tạm thời, bố trí nơi trú tránh, “không để ai phải ở trong tình cảnh màn trời, chiếu đất” trong thời điểm bão lũ.

Lực lượng quân đội giúp dân gặt lúa chạy bão. Ảnh: L. Sáu

Tại huyện A Lưới, mưa lớn kéo dài gây sạt lở và ngập úng cục bộ. Chính quyền cùng lực lượng chức năng đã chủ động di dời các hộ dân vùng trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân giằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

Trong sáng cùng ngày, Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế đã hoàn thành gia cố, cắt tỉa hàng nghìn cây xanh có nguy cơ gãy đổ. Hiện toàn thành phố quản lý hơn 118 nghìn cây xanh đô thị, 5 nghìn cây xanh tại khu kinh tế và 16 nghìn cây xanh trong khu vực bảo tồn di tích.

Sở Xây dựng cũng khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các công trình cao tầng, công trình sử dụng cần cẩu tháp, ăng - ten viễn thông, bảng quảng cáo, cửa kính, bồn chứa nước… đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Khắc phục hậu quả dông lốc. Ảnh: Quang Đạo

Ở xã A Lưới, bão số 10 gây ngập úng trên diện rộng. Lực lượng công an xã đã trực tiếp xuống đồng cùng bà con gặt lúa chạy lũ, vận chuyển từng bó lúa ra khỏi vùng ngập. Công an xã Quảng Điền phối hợp các lực lượng khắc phục nhà cửa, cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng CSGT TP. Huế tăng cường chốt chặn, phân luồng tại các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các điểm ngập sâu, nước chảy siết, nguy cơ sạt lở.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Đến sáng 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế đã huy động 822 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 62 lượt phương tiện tham gia phòng, chống bão số 10. Các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân giằng chống nhà cửa, kê kích tài sản, di dời đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng dân quân phường An Cựu đã tìm thấy thi thể chị D.T.H. bị lũ cuốn. Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo tăng cường lực lượng về Hương Trà, Quảng Điền giúp địa phương khắc phục tốc mái nhà ở, trường học. Bộ đội Biên phòng TP. Huế hỗ trợ bà con A Lưới thu hoạch lúa bị ngập.

Nhà người dân tốc mái do gió lốc ở xã Quảng Điền. Ảnh: N.Khánh

Trưa 28/9, Phó Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế và một số ban, ngành của thành phố trực tiếp về hiện trường ở một số địa phương bị thiệt hại do mưa bão gây ra để chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại xã Quảng Điền, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội tiếp tục hỗ trợ, khắc phục những thiệt hại ban đầu do bão.

Dự báo, mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu Bộ CHQS tăng cường lực lượng để cùng chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn tất việc khắc phục tạm thời, ổn định cuộc sống cho người dân.

Công an xã A Lưới 5 rào chắn các khu vực nguy hiểm. Ảnh: M.Nguyên

Riêng số lúa giống bị ướt ở HTX Nông nghiệp An Xuân, cần sấy khô, kịp thời cung ứng nguồn giống cho người dân sau mưa bão. Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở bờ sông Bồ, đoạn từ các thôn của xã Quảng Thọ cũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế chỉ đạo, UBND xã Quảng Điền rà soát để có phương án sớm đề xuất với UBND TP. Huế đưa vào đầu tư, xây dựng, tránh tình trạng tiếp tục sạt lở gây hư hại đường sá, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Hiện, mưa báo đang phức tạp, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các địa phương ven biển không được chủ quan, tránh bị động bất ngờ và giảm thiệt hại không đáng có.

Chiều nay (28/9), Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương để nắm bắt tình hình và tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa bão số 10 gây ra trên địa bàn.