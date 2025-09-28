Dự báo 19 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị

Hướng di chuyển của bão số 10 lúc 7 giờ ngày 28/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận định về diễn biến bão số 10, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao từ 6-8m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h.

Bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 -13, giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi.

Đến 7 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh với sức gió mạnh 8, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và đi vào đất liền Trung Bộ.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; vùng biển từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn với cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là từ Thanh Hóa-Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình-Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10- 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m. Nguy cơ cao ngập các vùng trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão vào đêm 28/9 và sáng ngày 29/9.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh-Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ 28-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3h./.