Văn phòng UBND thành phố Huế phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt

HNN.VN - Sáng 13/10, Văn phòng UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND thành phố ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ 

Tại lễ phát động, lãnh đạo Văn phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai. Mỗi cá nhân tùy điều kiện của mình tự nguyện đóng góp, góp phần hỗ trợ kịp thời cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. 

Ngay sau lễ phát động, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng trực tiếp quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt. 

Thời gian tới, Văn phòng sẽ tiếp tục vận động, mở rộng phong trào hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do lũ lụt.

Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội của tập thể Văn phòng UBND thành phố Huế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam.

