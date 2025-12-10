Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường: Đòn bẩy giảm nghèo bền vững

Đào tạo chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm cho lao động nông thôn, trong đó có hộ nghèo ở Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2

Đúng người, đúng nghề, sát thị trường

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Huế đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Thay vì đào tạo dàn trải, chạy theo chỉ tiêu, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thế mạnh sản xuất của từng địa phương để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Khu vực 2, công tác đào tạo nghề được triển khai linh hoạt với nhiều loại hình. Riêng năm 2025, đơn vị đã tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp (3 tháng) cho 115 học viên với các nghề như kỹ thuật chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh gà, bò, lợn.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2024 - 2025, đơn vị còn đào tạo nghề thường xuyên (1 - 2 tháng) cho hơn 350 học viên ở các lĩnh vực kỹ thuật pha chế đồ uống, nghệ thuật trang điểm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Đồng thời, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề như trồng ném, trồng nấm, chăm sóc cây sen, xử lý rác thải, an toàn điện... cho hơn 700 lượt lao động.

Ngoài các đối tượng lao động nông thôn, nhiều thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện cũng được hỗ trợ học nghề, học lái xe ô tô nhằm mở rộng cơ hội việc làm.

Ông Nguyễn Công Lục, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 cho biết, đơn vị xác định rõ nguyên tắc đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học và thị trường lao động. Qua các khóa đào tạo, hàng chục hộ nghèo có người tham gia học nghề đã có việc làm ổn định, thu nhập tăng lên và thoát nghèo bền vững. Không ít hộ vươn lên trở thành hộ khá tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo trong nước, việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được xem là hướng đi hiệu quả. Giai đoạn 2022 - 2024, toàn thành phố đã đưa được 4.868 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trong đó, có nhiều lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn. Đây là kênh tạo việc làm có thu nhập cao, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhiều gia đình.

Từ học nghề đến đổi thay cuộc sống

Hiệu quả của đào tạo nghề đã thể hiện rõ nét qua những đổi thay trong nếp nghĩ cũng như sinh kế, thu nhập của người lao động. Anh Nguyễn Văn Hoàng (xã Phú Vang) sau khi tham gia lớp đào tạo kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ, đã mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá. Anh Hoàng cho hay, trước đây làm theo kinh nghiệm nên hiệu quả thấp, thu nhập bấp bênh. Nhờ được học nghề, nắm chắc kỹ thuật, mô hình nuôi ổn định, hiệu quả hơn.

Chị Lê Thị Nhàn (phường Phong Dinh), từng làm nghề nông, sau khi học nghề may công nghiệp đã được nhận vào làm việc tại Công ty Scavi Phong Điền. "Có nghề và được nhận vào làm việc với mức lương ổn định, cao hơn gấp nhiều lần so với làm nông, có tiền thưởng, chế độ ốm đau, bảo hiểm..., nên tôi và nhiều chị em ở quê không còn lo cảnh thất nghiệp sau mỗi mùa vụ", chị Nhàn chia sẻ.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn thành phố Huế đã đào tạo nghề cho trên 15.000 lao động nông thôn; trong đó, khoảng 3.000 lao động nông nghiệp và 12.000 lao động phi nông nghiệp. Nhiều mô hình dạy nghề mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét như nuôi cá nước lợ, trồng nấm, rau sạch, trồng nấm linh chi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến món ăn, làm đẹp, nghề may công nghiệp gắn với doanh nghiệp… Sau các khóa học, người lao động kịp thời ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và số khác đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Theo đại diện Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, đồng thời giữ vững ổn định trật tự - xã hội ở địa phương. Quan điểm của ngành là chỉ đào tạo nghề khi xác định rõ việc làm và thu nhập sau đào tạo. Đây là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững, giúp người lao động, nhất là lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định.

Thời gian tới, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, tăng cường đào tạo thực hành tại nơi sản xuất, linh hoạt về thời gian và nội dung. Đồng thời, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển ngành nghề truyền thống và hỗ trợ người học sau đào tạo về vốn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.