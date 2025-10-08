Phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt

Sở GD&ĐT ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân kêu gọi cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh toàn ngành phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Mỗi cá nhân, đơn vị tùy điều kiện của mình tham gia đóng góp nhằm hỗ trợ kịp thời cho các trường học, thầy, cô giáo, học sinh ở những địa phương đang gặp khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động dạy học.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Sở GD&ĐT, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, giáo viên đã trực tiếp quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt. Các trường học sẽ tiếp tục tổ chức phát động trong toàn thể đội ngũ nhà giáo, học sinh hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do lũ lụt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành giáo dục TP. Huế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc.