Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Quý Phương

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Huế, lãnh đạo UBND TP. Huế.

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, UVTV Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 24/12/1995, chính thức ngày 24/12/1996. Đến nay đồng chí Phan Qúy Phương vừa tròn 30 năm tuổi Đảng.

Trong suốt 30 năm qua, trải qua nhiều đơn vị công tác và giữ những trọng trách, cương vị công tác khác nhau nhưng đồng chí Phan Quý Phương luôn giữ vững lập trường chính trị, gìn giữ phẩm chất đạo đức người đảng viên và chấp hành tốt mọi sự phân công của đảng, không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, phục vụ quê hương, phục vụ Nhân dân.

Trao huy hiệu Đảng, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Phan Quý Phương đối với công tác xây dựng Đảng, quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Phan Quý Phương tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ UBND thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Quý Phương bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác. Đồng chí khẳng định đây là niềm tự hào lớn lao, đồng thời là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.