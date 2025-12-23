Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

2025 được xác định là năm có nhiều biến động đối với THADS thành phố Huế, khi toàn ngành thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình 1 cấp nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh đó, THADS Huế đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS và của địa phương. Đội ngũ công chức, người lao động nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về kết quả THA theo việc, tổng số việc phải giải quyết là 8.598 việc, trong đó số thụ lý mới là 5.948 việc, tăng 368 việc so với cùng kỳ. Tổng số việc phải thi hành là 8.498 việc, gồm 6.681 việc có điều kiện thi hành. Kết quả, đã thi hành xong 4.879 việc, đạt tỷ lệ hơn 73%, còn thiếu hơn 11% so với chỉ tiêu được giao là 84,05%.

Đối với THA về tiền, tổng số tiền phải giải quyết là hơn 4.202 tỷ đồng; số thụ lý mới là 2.324 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành là 4.046 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 2.849 tỷ đồng. Kết quả, đã thi hành xong 1.483 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 52%, bằng chỉ tiêu được giao năm 2025 là hơn 52%.

Năm 2026, THADS thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức THA. Trong đó, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tập trung thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; chú trọng tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có tài sản đấu giá và các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, công tác THADS không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành THA mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. UBND thành phố sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác này. Đồng thời đề nghị ngành THADS chủ động phối hợp, tham mưu kịp thời cho UBND thành phố trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm phối hợp theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thành phố. Ngành THADS phải thường xuyên báo cáo, tham mưu để Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, các vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Ban Chỉ đạo sẽ kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện nhưng cố tình chây ỳ, chống đối.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo THADS tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phòng ngừa tiêu cực, vi phạm. “Mỗi Chấp hành viên phải là một tấm gương về tinh thần thượng tôn pháp luật và tận tụy phục vụ Nhân dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, quy trình nghiệp vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch để Nhân dân giám sát”, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.