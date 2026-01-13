  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 13/01/2026 12:40

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16 - 17%

HNN.VN - Sáng 13/1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Lấy người lao động làm trung tâm trong kết nối thị trường việc làmThị trường dầu mỏ thay đổi cục diện

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương tặng hoa chúc mừng ngành công thương

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tăng 12,87%. Hoạt động thương mại tăng trưởng khá, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đa dạng đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân; nguồn cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động lớn; giá cả hàng hóa, nhóm lương thực, thực phẩm giữ mức tương đối ổn định nhờ nguồn cung dồi dào. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt khoảng 65.745,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,3% so với kế hoạch năm 2025.

Năm 2026, ngành công thương tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai đề án phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng của đề án: Phát triển khu thương mại tự do, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương tập trung phát triển công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án động lực, phấn đấu năm 2026 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16 - 17%; hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tái tạo, tăng cường quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý, điều hành toàn ngành.

Đình Hoàng
 Từ khóa:
sở công thươngthành phố Huếdoanh nghiệpcông nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đô thị di sản trong kỷ nguyên phát triển của đất nước

Huế bước vào giai đoạn phát triển không chỉ với một vị thế hành chính mới, mà quan trọng hơn là với một tầm nhìn phát triển mới khi hướng đến đô thị di sản đặc trưng của đất nước. Tầm nhìn đó được soi chiếu từ những định hướng lớn của Trung ương trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Đô thị di sản trong kỷ nguyên phát triển của đất nước
TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:
Doanh nghiệp chủ động để giữ chân người lao động

Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định mức lương tối thiểu vùng mới. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động điều chỉnh tiền lương cao hơn quy định, nhằm ổn định quan hệ lao động và giữ chân người lao động (NLĐ) trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Doanh nghiệp chủ động để giữ chân người lao động
Kết nối doanh nghiệp, mở hướng việc làm cho sinh viên chăn nuôi - thú y

Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm được Khoa Chăn nuôi - Thú y (CNTY), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức hàng năm là cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với các doanh nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp sớm và mở ra cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Kết nối doanh nghiệp, mở hướng việc làm cho sinh viên chăn nuôi - thú y

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top