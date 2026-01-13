Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16 - 17%

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương tặng hoa chúc mừng ngành công thương

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tăng 12,87%. Hoạt động thương mại tăng trưởng khá, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đa dạng đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân; nguồn cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động lớn; giá cả hàng hóa, nhóm lương thực, thực phẩm giữ mức tương đối ổn định nhờ nguồn cung dồi dào. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt khoảng 65.745,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,3% so với kế hoạch năm 2025.

Năm 2026, ngành công thương tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai đề án phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng của đề án: Phát triển khu thương mại tự do, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương tập trung phát triển công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án động lực, phấn đấu năm 2026 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16 - 17%; hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tái tạo, tăng cường quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý, điều hành toàn ngành.