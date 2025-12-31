Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán trên 10%

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương tặng hoa chúc mừng Thuế thành phố

Đến ngày 31/12/2025, Thuế thành phố thu được 13.190 tỷ đồng, đạt 116,9% so với dự toán pháp lệnh, đạt 106,4% chỉ tiêu phấn đấu Cục Thuế giao, đạt 112,8% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì thu được 9.935 tỷ đồng, đạt 111,8% so với dự toán pháp lệnh, đạt 111,6% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026 là thời điểm đánh dấu sự thay đổi căn bản cơ chế quản lý đối với khu vực kinh tế cá thể thông qua việc xóa bỏ hoàn toàn cơ chế thuế khoán, đồng thời là năm bản lề triển khai hàng loạt các luật thuế sửa đổi có hiệu lực thi hành, tạo một hành lang pháp lý mới. Vì thế, nhiệm vụ trọng tâm được Thuế thành phố xác định là tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách Nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán và tăng thu ngân sách trên 10% so với thực hiện năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nhưng nuôi dưỡng nguồn thu mới là chiến lược lâu dài. Kỷ cương tài chính là nguyên tắc, chuyển đổi số là công cụ, doanh nghiệp và người dân là chủ thể tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Cán bộ thuế hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt thông tin về thuế

Trên cơ sở định hướng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương yêu cầu Thuế thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngay từ đầu năm, theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách trong thu chi, tuyệt đối không để thất thoát nguồn thu. Quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai. Trong giai đoạn đầu bỏ thuế khoán, Thuế thành phố cần tăng cường tuyên truyền để hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp mới, đồng thời rà soát doanh thu khoán của từng hộ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình gian lận doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu thuế tập trung vào các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, không để nợ mới phát sinh.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính thuế, cắt giảm những thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho người nộp thuế. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác thuế, tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia để tự động hóa tối đa quy trình quản lý thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng người nộp thuế, đảm bảo 100% chính sách, pháp luật thuế mới ban hành trong năm 2026 đều được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời đến người nộp thuế với hình thức đa dạng, trực quan, dễ tiếp cận. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng chuyển đổi số; đẩy mạnh tự học, tự kiểm tra, luân phiên và đào tạo chéo để nâng cao khả năng thích ứng cho đội ngũ công chức thuế.