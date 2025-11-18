Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên Trường THPT Gia Hội

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ quản lý, giáo viên và học sinh trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh ngành giáo dục đối mặt nhiều khó khăn sau đợt mưa lũ vừa qua. Ông đánh giá cao những kết quả mà các trường đã đạt được, đồng thời mong muốn các tập thể tiếp tục giữ vững thành tích, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học.

Gửi lời chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11, ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, nghề giáo luôn là nghề cao quý, đòi hỏi sự tận tâm và kiên trì. Trong bối cảnh hiện nay, giáo viên chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trọng trách truyền đạt kiến thức và hình thành nhân cách cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm, động viên học sinh Trường THPT Gia Hội

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các trường tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, giúp học sinh phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chia sẻ với khó khăn của các trường, đặc biệt là Trường THPT Gia Hội nằm ở vùng trũng, thường xuyên ngập sâu trong mùa mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy học sau lũ.

Trước những đề xuất liên quan đến cơ sở vật chất, ông Giang cho biết, thành phố sẽ xem xét, phân kỳ đầu tư trong thời gian tới nhằm đảm bảo môi trường dạy học an toàn, khang trang, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.