Rà soát từng khâu, siết tiến độ bầu cử ở các địa phương

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các phường đã chủ động quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử (UBBC) các phường được thành lập kịp thời; các ban bầu cử, tổ bầu cử và các tiểu ban giúp việc được kiện toàn đúng thành phần, số lượng, bảo đảm tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Tại phường Hóa Châu, địa phương đã hoàn thành việc thành lập 6 đơn vị bầu cử, 11 khu vực bỏ phiếu cùng các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng thời hạn, bảo đảm cơ cấu, thành phần và tỷ lệ theo yêu cầu. Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử đang được triển khai đúng trình tự; việc rà soát, lập danh sách cử tri bước đầu được thực hiện với hơn 31.000 cử tri trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBBC phường Phú Xuân, UBBC phường được thành lập sớm hơn 9 ngày so với thời hạn luật định, với 17 thành viên. Phường có hơn 130.000 nhân khẩu, dự kiến bầu 30 đại biểu HĐND phường, chia thành 6 đơn vị bầu cử. Công tác hiệp thương lần thứ nhất hoàn thành đúng tiến độ; cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo luật, trong đó tỷ lệ nữ đạt 38%, người dưới 40 tuổi 20%, tái cử 36% và người ngoài Đảng 10%. Phường cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Tại phường Hương An, công tác bầu cử được Đảng ủy phường xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. UBBC phường được thành lập với 17 thành viên; 6 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đã được kiện toàn. Các tiểu ban chuyên trách và tổ giúp việc được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể. Công tác hiệp thương lần thứ nhất đã được tổ chức; việc xác định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được thực hiện công khai, minh bạch. Toàn phường dự kiến bố trí 14 khu vực bỏ phiếu và đang hoàn thiện các quyết định thành lập tổ bầu cử; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về tuyên truyền, an ninh trật tự và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Theo UBBC phường Kim Long, địa phương đang triển khai các thủ tục thành lập 14 tổ bầu cử tại 14 khu vực bỏ phiếu. UBBC phường đã tổ chức 3 phiên họp để đánh giá tiến độ, phân công nhiệm vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn; Ban Chỉ đạo bầu cử phường cũng được kiện toàn và triển khai nhiệm vụ dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy phường. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng kế hoạch, thống nhất danh sách dự kiến 35 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ theo luật định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là việc thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử được rút ngắn, tạo áp lực cho công tác hiệp thương và lấy ý kiến cử tri. Công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ bầu cử ở cơ sở còn hạn chế, trong khi nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm.

Ngoài ra, số lượng cử tri lớn, biến động dân cư cao, nhiều sinh viên, người tạm trú và các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng cũng gây áp lực cho công tác rà soát, lập và cập nhật danh sách cử tri, đặc biệt là việc cập nhật biến động dân cư trên phần mềm quản lý. Trước thực tế này, các phường kiến nghị UBBC thành phố và các sở, ngành liên quan sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cụ thể và bố trí kinh phí kịp thời để bảo đảm công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kết luận buổi kiểm tra, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, nghiêm túc của các địa phương. Các phường đã kịp thời ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định.

Đồng chí Phan Quý Phương yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai kế hoạch tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng.

Nhấn mạnh đây là những địa bàn lớn, dân cư đông, có biến động cử tri, đồng chí Phan Quý Phương đề nghị các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của các địa phương.

Lãnh đạo phường Phú Xuân thông tin về tiến độ công tác bầu cử ở địa phương

Trong thời gian tới, các phường cần tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ còn lại, đặc biệt là hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba; phân công rõ trách nhiệm, căn cứ điều kiện địa hình, quy mô, diện tích, dân số và số lượng cử tri để phân bổ, thành lập các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu phù hợp, thuận lợi cho cử tri đi lại, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc của các thành viên khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai danh sách người ứng cử, danh sách cử tri; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương lưu ý, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, yêu cầu chất lượng đại biểu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, nhất là đối với đại biểu HĐND cấp xã. Vì vậy, cần đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử.

Đồng chí Phan Quý Phương cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, trong đó thời gian nhiệm kỳ được rút ngắn, bầu cử sớm hơn khoảng 2 tháng so với các kỳ bầu cử trước, đòi hỏi các địa phương phải chủ động, quyết liệt và chặt chẽ hơn trong tổ chức thực hiện.