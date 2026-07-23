Triển khai chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia

Khách tham quan thác Kuang Si - địa điểm du lịch nổi tiếng tại tỉnh Luang Prabang, Lào. (Ảnh: LÊ DUY TOÀN)

Triển khai chủ trương tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam theo sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến" nhằm đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch giữa ba quốc gia trong thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp triển khai một số nội dung quan trọng.

Theo đó, cần thúc đẩy xây dựng và khai thác các chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia. Các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch tại Lào và Campuchia để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác các chương trình, sản phẩm du lịch liên quốc gia theo sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”.

Các chương trình du lịch cần chú trọng kết nối các điểm đến đặc trưng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau về tài nguyên, văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Cùng với đó là đa dạng hóa hình thức vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp; bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn cho khách du lịch và phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách.

Đối với các chương trình, sản phẩm du lịch Việt Nam-Lào-Campuchia đang khai thác hoặc dự kiến đưa vào khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin chủ yếu sau: tên chương trình du lịch; hành trình, thời lượng và các điểm đến chính; hình thức vận chuyển (đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp); thị trường khách mục tiêu; thời gian khai thác hoặc thời gian dự kiến đưa vào khai thác; cung cấp hình ảnh minh họa cho mỗi chương trình (tối đa 3 ảnh); và các thông tin khác mà doanh nghiệp thấy cần thiết.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về các chương trình, sản phẩm du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng, tổ chức khai thác các chương trình du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.

Đồng thời, đề xuất giải pháp, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, kết nối tour, tuyến, phát triển sản phẩm du lịch liên quốc gia và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa ba nước, tập trung vào một số nội dung như: thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, kiểm soát phương tiện và hành khách qua cửa khẩu; kết nối giao thông, hạ tầng và dịch vụ phục vụ khách du lịch; xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung cho sản phẩm du lịch "Một hành trình, ba điểm đến"; phát triển các tuyến, điểm, chương trình du lịch mới giữa ba quốc gia; chuyển đổi số, chia sẻ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quảng bá, kết nối doanh nghiệp; các đề xuất, kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và phát triển du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.

Thông tin do doanh nghiệp cung cấp sẽ được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổng hợp phục vụ công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ lựa chọn, giới thiệu các chương trình, sản phẩm du lịch tiêu biểu trên các kênh thông tin, quảng bá phù hợp của ASEAN và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Doanh nghiệp cần gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trước ngày 31/7/2026.

https://nhandan.vn/trien-khai-chuong-trinh-du-lich-lien-quoc-gia-viet-nam-lao-campuchia-post977250.html