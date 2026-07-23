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ClockThứ Hai, 10/08/2026 14:52

Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Sáng 10/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane.

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Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào vào viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Duy Toàn 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng đoàn đại biểu các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời là người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. 

Ghi sổ tang tại Lễ viếng, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Trong sổ tang, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm viết: “Đồng chí Saysomphone Phomvihane là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng chí đã luôn dành những tình cảm chân thành, sâu sắc, hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời cũng là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại Lào”.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như đồng chí Saysomphone Phomvihane hằng mong muốn. 

Nhân dịp này, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.

https://nhandan.vn/dai-su-quan-va-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lao-vieng-dong-chi-saysomphone-phomvihane-post980924.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
người Việt NamLàoviếng đồng chíSaysomphonePhomvihane
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