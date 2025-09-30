Thuận Hóa, Phú Vang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội phường Thuận Hóa. Ảnh: T. Hương

Tham dự đại hội tại phường Thuận Hóa có UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 121 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa đã thực hiện các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào thi đua yêu nước như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chương trình xóa nhà tạm, chăm lo đời sống của các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Nổi bật như xây dựng, sữa chữa 19 nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ phường Thuận Hóa xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin và khát vọng phát triển quê hương. Mặt trận sẽ tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đại hội đề ra nhiều mục tiêu cụ thể: đến năm 2027 phấn đấu xóa hộ nghèo toàn phường; hằng năm vận động xây mới, sửa chữa 3 - 5 ngôi nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 5 hộ khó khăn; 100% khu dân cư duy trì mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng tuyến phố “Xanh - sạch - sáng - văn minh - an toàn”... MTTQ phường sẽ chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận; phát huy vai trò các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 70 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cử 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã Phú Vang xây mới, sửa chữa 19 nhà đại đoàn kết

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vang đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, ban, ngành liên quan, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Mặt trận và các đoàn thể xã đã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể: xây dựng 4 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; 2 tuyến đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; 11 công trình điện thắp sáng đường quê; 1 tuyến đường hoa thanh niên; 3 khu vui chơi, vận động dành cho thiếu nhi, tạo diện mạo mới khang trang, thân thiện cho khu dân cư; vận động nhân dân tham gia tích cực, hiến gần 61.000 mét đất, hiến gần 20.000 cây, đóng góp hơn gần 6.000 ngày công lao động; chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đóng góp đối ứng xây dựng đường giao thông nông thôn 7/3 gần 1 tỷ đồng.

MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động các nguồn lực xã hội, kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khó khăn; đồng thời duy trì cho 30 hộ nghèo mượn vốn xoay vòng phát triển sản xuất với tổng số tiền 155 triệu đồng; vận động được hơn 612 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi); vận động các tổ chức thành viên ủng hộ tặng 15 sổ tiết kiệm với số tiền gần 40 triệu đồng.

Mặt trận và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm truyền thống đã được quan tâm giữ gìn và phát triển như cá dìa Tam Giang, gạo Vinh Hà…

Thông qua các hoạt động trên, MTTQ xã tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, kết nối và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở.

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động và 13 chỉ tiêu chủ yếu; hiệp thương cử 51 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Phú Vang khóa I nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, cử bà Hoàng Thị Thùy Trang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Vang khóa I nhiệm kỳ 2025-2030.