Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt gần 13%

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị tại phiên bế mạc

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Triển khai từng nghị quyết, từng kết luận thành kết quả cụ thể

Tại phiên bế mạc sáng 8/7, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của đại biểu; thông qua nhiều nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng không chỉ định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà còn tạo nền tảng triển khai các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, cùng nhiều chương trình, đề án về phát triển kinh tế tư nhân, văn hóa - du lịch, giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, giáo dục, y tế, xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau hội nghị không chỉ là thống nhất về chủ trương mà phải thống nhất trong hành động. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải bắt tay ngay vào công việc, biến từng nghị quyết, từng kết luận thành kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực chất.

Theo Bí thư Thành ủy, sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng vận hành của hệ thống chính quyền, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ điều hành theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Mọi chủ trương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ và tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Để các nghị quyết của hội nghị sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả); đồng thời nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy vai trò chủ động của cơ sở, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý những công việc thuộc thẩm quyền.

Thống nhất bổ sung một số nhiệm vụ mới tạo động lực phát triển

Phiên bế mạc Hội nghị đã tập trung xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị thống nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Chương trình được xây dựng theo hướng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có đủ điều kiện triển khai để tập trung nguồn lực thực hiện, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cơ sở cho những định hướng phát triển dài hạn.

Hội nghị cũng thống nhất bổ sung một số nhiệm vụ mới tạo động lực phát triển, trong đó giao Đảng ủy UBND thành phố xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ cơ chế, chính sách đặc thù; triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - du lịch.

Yêu cầu đặt ra trong 6 tháng cuối năm là tập trung khơi thông nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có lĩnh vực văn hóa, du lịch

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu GRDP 6 tháng cuối năm đạt khoảng 12,87%; thu ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng; giải ngân khoảng 4.330 tỷ đồng vốn đầu tư công, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch năm 2026. Các chỉ tiêu phải được cụ thể hóa đến từng ngành, từng địa phương, từng chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng với việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các động lực mới trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh các công trình trọng điểm; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; quan tâm thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, chăm lo người có công, hộ nghèo và tổ chức thành công Festival Huế 2026. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiên quyết thay thế những cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phát huy năng lực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị; lấy năng lực tổ chức thực thi và kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.