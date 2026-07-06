Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa trao quyết định bổ nhiệm cán bộ trẻ vào vị trí phù hợp

Từ thực tiễn đến yêu cầu nâng tầm đội ngũ

Những ngày cuối tháng 6/2026, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An liên tục bám địa bàn ven biển, khảo sát hiện trạng, cập nhật hạ tầng, dân cư và quỹ đất phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển đô thị biển. Khi Thuận An được xác định là đô thị biển trọng điểm của thành phố, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cũng cao hơn.

Đồng chí Lê Tuấn Hồng Nhật, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An cho rằng, quy hoạch phải bắt đầu từ thực tiễn địa phương, vì vậy cán bộ không chỉ bám cơ sở mà còn phải thường xuyên cập nhật chuyên môn, ứng dụng công nghệ. “Muốn có quy hoạch bài bản, có tầm nhìn thì trước hết phải có đội ngũ đủ năng lực, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy tổng hợp, khả năng dự báo và tham mưu đúng, trúng yêu cầu phát triển”, đồng chí Nhật chia sẻ.

Ở phường Thuận Hóa, áp lực đến từ quản trị đô thị. Là phường trung tâm với gần 100.000 dân, địa phương phải xử lý khối lượng lớn công việc về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Vì vậy, ngay khi kiện toàn bộ máy, phường ưu tiên bố trí cán bộ có chuyên môn ở các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng, đô thị và công nghệ thông tin. Theo đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa, việc bố trí cán bộ luôn gắn với yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chính quyền số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Trong khi đó, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, áp lực tập trung ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng và hạ tầng. Theo địa phương, từ khi vận hành mô hình mới, phần lớn thủ tục được chuyển về xã giải quyết, trong khi biên chế không tăng tương ứng. Qua một năm vận hành, chỉ tính riêng lĩnh vực đất đai, xã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, khó khăn lớn nhất không chỉ là giải quyết nhanh mà còn phải bảo đảm chính xác ở những lĩnh vực nhạy cảm. Để đáp ứng yêu cầu mới, cán bộ phải chủ động cập nhật quy định, trao đổi nghiệp vụ và nhiều thời điểm làm thêm ngoài giờ để xử lý hồ sơ đúng hạn.

Đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp. Khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu chuyên môn cao hơn cũng đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Ngày 20/5/2026, Thành ủy Huế ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, mục tiêu của Nghị quyết không phải tăng số lượng cán bộ mà nâng cao chất lượng đội ngũ theo yêu cầu thực tiễn. Thành phố sẽ rà soát, bố trí cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn; ưu tiên các lĩnh vực chịu áp lực lớn như quy hoạch, đất đai, xây dựng, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

“Việc bố trí cán bộ sẽ không còn dàn đều theo cơ cấu mà căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng địa phương. Nơi nào khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao sẽ được ưu tiên tăng cường nhân lực phù hợp. Tinh gọn bộ máy phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả”, đồng chí Phan Xuân Toàn nhấn mạnh.

Thực tế ở các địa phương cho thấy, yêu cầu về cán bộ không còn dừng ở việc đủ người mà phải đúng người. Mỗi địa phương có đặc thù riêng, từ quy hoạch đô thị biển, quản trị đô thị đến giải quyết khối lượng lớn hồ sơ đất đai. Điều đó đòi hỏi việc bố trí, đào tạo và sử dụng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: “Chúng tôi xác định vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm để phục vụ người dân tốt hơn. Mục tiêu mà địa phương hướng đến là lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo, đồng thời khuyến khích giao việc khó để rèn luyện cán bộ, trọng dụng người dám nghĩ, dám làm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đội ngũ”.

Đầu tư cho đội ngũ cán bộ vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng nâng cao năng lực quản trị, tạo động lực phát triển địa phương. Khi cấp xã trở thành “tuyến đầu” của bộ máy hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ quyết định hiệu quả phục vụ người dân và năng lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thành phố.